Se incendia la casa de Daniel Bisogno; conductor cuenta cómo ocurrió

La casa del conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, se incendió, lo que causó la alarma y preocupación del famoso. Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y únicamente dejó pérdidas materiales.

Los hechos se registraron el pasado 5 de abril, cuándo Bisogno recibió una llamada de su ex pareja, Cristina con quien comparte una hija, quien lo contactó desesperadamente para anunciar que la casa estaba en llamas.

El periodista de espectáculo reveló cómo ocurrió todo, asegurando que al enterarse de la noticia se sintió bastante desconcertado, pues al principio no sabía cómo ocurrió el incendio, pero después recordó que había mandado a hacer unas modificaciones en su casa que requerían calor.

“Casi me da un paro cardiorrespiratorio porque me habla la mamá de mi hija, diciéndome ‘se está quemando tu casa’, ahí se me doblan las rodillas, pero me acordé en el momento que están impermeabilizando la marquesina”, según contó en Ventaneando el pasado 6 de abril.

Así inició el incendio en la casa del conductor

El conductor reveló que el incendio inició porque una chispa cayó en la casa de su vecina y se incendió una planta de bambú que estaba cerca. “Y a la hora de que están soploneando el impermeabilizante, brincaron chispas a la casa de la vecina, y de la más pesada para acabarla de amolar, se le prendió un bambú que ya tiene bastante seco” indicó.

El periodista de espectáculo, quien recientemente habló por primera vez sobre su romance con un joven, aseguró que el incendio no fue de gravedad, pero le provocó mucho estrés cuándo se enteró de lo que había ocurrido, aunque ahora está más tranquilo de saber que el daño a su propiedad es en realidad poco.

El susto que me llevé cuando me dijeron ‘se está quemando tu casa’, ya que vi que era la marquesina dije, ‘me quedo sin puerta’. Llegaron los bomberos y controlaron la hojarasca, la que se quemó”, relató.

¿Cuántos años tiene Daniel Bisogno?

El conductor pronto cumplirá 49 años

El conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, nació el 19 de mayo de 1973, por lo que actualmente tiene 48 años de edad.

