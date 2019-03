Se fusiona el cine con el teatro en un mismo escenario

Phil Reilly, fusiona el cine con el teatro en un mismo escenario, llevando al público a una experiencia de arte diferente.

“El “Peliteatro” es una forma diferente de mostrar el arte dramático, en mancuerna con la tecnología, pues con el uso de proyecciones visuales se vuelve algo más que un simple complemento del montaje, pues es una puerta donde aparece otra faceta del personaje la cual interactúan con los actores como si también estuvieran en el escenario” Phil Reilly creador del concepto.

la idea de hacer cine-teatro surgió hace cuatro años al presentar un obra breve, de una media hora, en la que por primera vez experimentó con el concepto, señala que al público le gustó mucho y les pidieron ver más de esta fusión de dos artes, por lo que comenzaron a trabajar al respecto.

Phil Reilly, creador de la fucion del teatro con el cine en Yucatán

“En esta ocasión presento “Piensatrapame” el montaje de una obra así lleva mucho tiempo pues no es sencillo coordinar lo que sucede en la pantalla con lo que ocurre en el escenario. Por ejemplo, el público verá cómo un personaje de la pantalla dialoga con otro que está en el escenario; también verá cómo pasa unos documentos desde la pantalla o el teléfono, rompiendo así la pared entre la realidad y la ficción, esto es un 50 por ciento de cine y 50por ciento de teatro, por eso el nombre, pues es una forma diferente de apreciar estas dos artes, que hasta donde se creó que es la primera vez que se presenta en Yucatán y en el mundo, porque es un concepto nuevo totalmente”.

Originario de Australia, llega a México (Mérida) en el 2010, pero con una preparación tanto en cine como en teatro, llega a vacacionar, pero al ver tanta riqueza cultural y talento decide quedarse.

“yo tenía un club de teatro en Australia donde me estaba llendo bien, organizaba festivales de cine, donde hasta 5 mil personas veían mi trabajo, pero vine a pasear y descubrí el mundo de cultura y talento que hay aquí y me apasiono, pues era un excelente escenario, y me quede para emprender cosas nuevas y Peliteatro es algo nuevo mundialmente, me tomó tres años aproximadamente aprender español, y empezar a montar la primer presentación formal aquí, arrancando así varios proyectos”

Comenta que para los chavos ya hasta la tecnología diferencian, pues el Facebook es la tecnología para los padres e instagram y Twitter o YouTube es para los chavos realmente.

“La tecnología es muy buena, pero hay que concientizar a las personas porque nos adentramos tanto en ellas que nos olvidamos de lo normal y natural de la vida, la obra muestra cómo el uso de la tecnología puede afectar o beneficiar las relaciones humanas y profesionales, pues en la historia se habla de una pintora que deberá hacer un autorretrato y al sentirse presionada por su representante recurre a un invento que la hará ver sus diferentes facetas para hacer el cuadro;

También se hablará de cómo las personas se muestran en las redes sociales”

Menciono que para presentar esta puesta, probó con una pequeña de 30 minutos hace 4 años, la cual gusto mucho y por eso se decidió a realizarlo formalmente.

“Tengo planes con el arte, quiero buscar aquí donde poder hacer un proyecto en un edificio y poner en las escaleras de cada piso una obra y también quiero trabajar con niños” Finalizo.

_Eliza Ongay