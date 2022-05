Se espera que la serie Élite tenga al menos 10 temporadas, según su creador

La serie española ya tiene muchas más historias por contar/Foto: Cultura Ocio

La serie de Netflix “Élite” es una de las más populares de la plataforma de streaming después de cinco temporadas, esto a pesar de que han cambiado constantemente a sus protagonistas. Sin embargo, uno de los creadores del programa, Carlos Montero, reveló que ya están listos para grabar mínimo 10 temporadas de esta serie.

De acuerdo con un reporte del medio Fotogramas, Montero no sólo demostró sus planes a futuro y evidente entusiasmo en la historia, también compartió que el procesos de escritura va tan avanzado que, actualmente, están preparados para 10 entregas y este número podría subir en cualquier momento.

“Tenemos la mente puesta en una séptima (temporada), y en una octava y una novena. Sí, sí. Mínimo, 10. Siempre vamos adelantados escribiendo”, declaró el co-creador. Como te informamos en La Verdad Noticias, algunos fans pidieron que Élite sea cancelada tras su temporada 5, pero parecer que eso no va a ocurrir.

Habrá más temporadas de la serie Élite

La serie tendrá 10 temporadas o más a pesar de tener que cambiar constantemente a su elenco/Foto: Mag

Una de las fórmulas que ha logrado mantener a Élite en la cima de Netflix ha sido su constante renovación de reparto, aunque esto último no siempre fue una decisión sencilla, incluso fue considerada todo un riesgo que fue quedando de lado.

"Había un poquito de miedo o pena al final de la tercera temporada, cuando se cerraba el ciclo de Marina, Polo, y todo lo que lanzó Élite, y de repente en la cuarta no teníamos a Lu, no teníamos marquesa, no teníamos Polo… y daba vértigo", compartió Jaime Vaca, co-creador de Élite.

En cuanto se le preguntó a Verónica Fernández, directora de ficción en Netflix España, cuáles son los planes de la compañía, la respuesta marchó a la par de los creadores de Élite y aseguró que los fans aún tendrán mucho drama ocurriendo en el colegio de Las Encinas: "Tiene mucho futuro, no hay signos de agotamiento".

Recordemos que se ha revelado que ya se está preparando la temporada 6 de Élite, donde es muy probable que veamos nuevas historias del drama juvenil.

Sinópsis de la serie Élite de Netflix

Élite se desarrolla en Las Encinas, un colegio exclusivo del país. Allí acuden a estudiar los hijos de la élite. Un día, la ciudad sufre un gran terremoto que destruye el colegio público y los alumnos se ven obligados a ser repartidos por otras escuelas de la localidad.

Tres jóvenes de clase obrera, Samuel, Nadia y Christian, son admitidos en Las Encinas, en ese momento la lucha por las diferencias de clases comienzan hasta acabar con un asesinato. Todos se preguntan quién ha podido cometer el crimen. Las cinco temporadas de la serie se encuentran disponibles en Netflix, y pronto tendremos nuevos capítulos.

