¡Se echa para atrás! Alfredo Adame ya no quiere reconciliarse con sus hijos

Alfredo Adame ha vivido sus ultimos años en los reflectores por tantas polémicas que ha ocasionado, como la vez que se peleó con una familia, por su rivalidad de años con Carlos Trejo y por otras polémicas.

A pesar de que el actor ya no se encuentra tan activo en la televisión o el cine continúa vigente a través de sus múltiples polémicas.

Como te contamos en La Verdad Noticias, recientemente Magaly Chávez le respondió que ya la supere después de que el actor se burlara de ella en redes sociales por usar filtros.

El actor reveló a Venga La Alegría, Fin de Semana que ya no está dispuesto a tener relación con sus tres hijos, y que tampoco quiere que se acerquen a su funeral cuando él muera.

Esto debido a que sus hijos apoyaron a su exesposa Mary Paz Banquells, motivo por el que el actor dijo que los desheredaría y hasta los desconoció.

"Lo último que hice Rene yo no vuelvo a tocar ese tema, no vuelvo a nada el día que quieran arreglarse conmigo que venga y me toquen a la puerta, no estoy pidiendo ni disculpas ni nada, ni voy a dar disculpas ni nada”, expresó Alfredo Adame.