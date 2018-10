Se desata la guerra contra Lele Pons ¡ya nadie la quiere!

Los rumores son cada vez más fuerte sobre los aires de diva que se trae la conductora de ‘La Voz México’, Lele Pons de 22 años, quien no ha dejado buen sabor de boca en el equipo de producción de la emisión y otros famosos que han tenido que lidiar con sus desplantes.

Sumado a que el equipo de producción del reality show no la quería mucho, pues la joven no respetaba los horarios y no le importaba llegar tarde a los llamados, además de que tenía que grabar múltiples veces por su acento americano, ahora se agregan a su lista de gente que no la aprecia, Mauricio Mancera y Paola Rojas.

El primero que sufrió la mala actitud de la boricua en los pasillos de Televisa San Ángel, fue Mauricio Mancera, pues se dice que cuando se topó con Lele le sonrió para pedirle una foto, a lo que ella con cara de desagrado lo miró y se volteó para ignorarlo, ante la sorpresa del carismático conductor.

La lista va creciendo y evidentemente Lele Pons no respeta rangos. En esta ocasión tenía pactada una entrevista con la periodista Paola Rojas donde la chica estaría presente en la transmisión matutina de ‘Al aire con Paola Rojas’, no obstante, sin dar explicación alguna la joven no se apareció en el programa, dejando a toda la producción furiosa por su falta de profesionalismo.

Lele Pons dejó plantada a Paola Rojas

Cabe destacar que horas después un asistente llamó a la producción del noticiario para decirles que lo lamentaba, pero Lele no acostumbraba despertarse tan temprano y que por eso no había podido ir. El noticiario de Paola Rojas comienza a las 8 de la mañana, no queremos suponer a que hora se despierta la pequeña diva, pero...quizá esto es lo que debió hacer.