Se dañó el rostro guapa actriz de Televisa por usar mascarilla casera

Las famosas en algunas ocasiones presumen de utilizar rutinas de skin care para mantener su piel hidratada y radiante e incluso que gastan cantidades exageradas para el cuidado del cuerpo, sin embargo, en ésta ocasión la actriz Angelique Boyer optó por ponerse en el rostro una mascarilla que se encontró por internet y a pesar de que esperaba buenos resultados, terminó por dañarse el rostro.

Es por eso que recientemente a través de su perfil de Instagram donde la famosa contó su experiencia, ya que el fin de semana decidió experimentar con una receta de belleza natural para descansar.

"El domingo me pareció una excelente idea ponerme una mascarilla de miel para descansar por 20 minutitos, no me va a pasar nada, al contrario es algo natural”, dijo en una historia la guapa Angelique Boyer.

Angelique Boyer se causa fuerte irritación

Angelique Boyer presumió su rostro al natural después de provocarse sarpullido pic.twitter.com/DockVNh3K0 — Lo + viral (@VideosVirales69) October 27, 2022

Resulta que la pareja de Sebastián Rulli, externó que su cara se empezó a irritar y sus poros se abrieron: "Pues no, me salió un sarpullido, una reacción que abrió todos los poros de mi piel. Una reacción muy fea. Yo vi esa recomendación y me pareció muy buena, muy natural, nada agresiva. Pues todo lo contrario. Nunca había tenido una reacción tan fuerte en mi piel, en mi cara".

Debido a que la actriz se preocupó por la reacción de su piel, tomó cartas en el asunto y acudió con su dermatóloga, una especialista quien se encarga de hacerle faciales esporádicamente.

Boyer decidió incluso pedir disculpas a la experta: "Y como debe de ser, públicamente hay que pedir disculpas. Berta, no lo vuelvo a hacer", comentó, mientras la especialista también dio recomendaciones a los fanáticos de la artista ya que expresó es importante no utilizar recetas de internet porque cada cuerpo reacciona diferente.

TE PUEDE INTERESAR: Así luce Angelique Boyer en su regreso a las telenovelas con apuesto actor

Angelique Boyer en la actualidad

Actualmente, Angelique Boyer tiene 34 años de edad y se encuentra atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera pues aunque actualmente se encuentra tomando un receso después de su última telenovela, se sabe que ya tiene distintos proyectos en puerta pues es una de las celebridades más solicitadas de la televisión.

Además, hace apenas unos meses se lanzó como empresaria al abrir su propia línea de ropa bañadores, la cual, ha sido todo un éxito pues ella misma se ha encargado de modelar las vendas que comercia.

Cabe destacar también que en el plano personal Angelique Boyer también está atravesando por un gran momento pues en cada oportunidad que tiene presume lo enamorada que sigue de Sebastián Rulli, con quien tiene una relación desde hace más de ocho años.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram