Se cumplen 6 años de la muerte de Juan Gabriel, el eterno 'Divo de Juárez'

Este domingo 28 de agosto se cumplen 6 años del lamentable fallecimiento de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido en la industria musical como Juan Gabriel, el intérprete más valioso que la música mexicana le ha aportado al mundo entero.

Escritor, productor musical, actor, cantante e intérprete, fueron tan solo algunos de los adjetivos con los que El divo de Juárez logró hacerse con su carrera de más de 40 años, misma que lo posicionaron como el diamante qué brillaba por sus espectaculares letras e interpretaciones.

Incluso en la actualidad ha logrado resucitar sacando nuevas canciones, tan es así que se viene rumoreando que próximamente sacará la tercera parte de su disco "Los Dúo", mismo donde participó años atrás y dejó grabadas varias canciones con estrellas como Anahí, Gloria Trevi, Jennifer Lopez, Christina Aguilera entre otras.

Cuando un artista muere su obra y legado musical adquieren un valor mayor al que tenían vida, para muestra los temas que "El Divo de Juárez" compuso e interpretó durante su trayectoria musical y que sin duda lo posicionaron como el artista más grande de todos los tiempos en México.

Canciones como Amor eterno, La Frontera, Ya lo sé que tú te vas, Querida, Así fue, Abrázame muy fuerte, No vale la pena, Te lo pido por favor, Caray, No tengo dinero, Porque me haces llorar y muchas otras más forman parte del legado musical de Alberto Aguilera Valadez.

¿De qué murió Juan Gabriel?

Como previamente te indicamos en La Verdad Noticias, el cantautor mexicano falleció de un infarto fulminante el pasado 28 de agosto de 2016 en su casa de Santa Mónica en California, Estados Unidos.

La noticia trascendió a medios de carácter internacional, quienes no daban crédito alguno a la sucedido, pues días atrás habría ofrecido lo que fue su último concierto en tierras estadounidenses.

Desde entonces el nombre de Juan Gabriel ha sido relacionado con todo tipo de polémicas, desde sus supuestos hijos, amantes y la amarga experiencia que narra que vive escondido y que algún día regresará.

