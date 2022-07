Se cumplen 11 años de la trágica muerte de Amy Winehouse

Las mejores canciones para recordar a la cantante

Un 23 de julio de 2011 el mundo se estremeció con la repentina muerte de Amy Winehouse, un hecho que sin duda dejó incosolables a sus millones de seguidores.

Considerada una de las grandes promesas de la música, la presencia escénica de Amy le hicieron un nombre junto a otras grandes leyendas del Blues.

Con su muerte también se destapó la tóxica relación que vivió con su pareja y que incluso fue considerado como el motivo prinicpal que la llevó a perder la vida.

Las mejores canciones para recordar a la cantante

Más allá de su trágica muerte, la presencia escénica de Amy le hicieron un lugar en el mundo del espectáulo, siendo considerada como una gran promesa.

Temas como "Valerie", "Me & Mr Jones", "Whats Is It About Men" y la multipremiada "Back to Black", le abrieron paso en las listas de popularidad de la música.

Con solo dos álbumes de estudio logró vender millones de copias alrededor de todo el mundo, hecho que se catapultó con su repentina y fatídica muerte a plena juventud.

Te puede interesar: Realizarán subasta de pertenencias de Amy Winehouse

¿De qué murió Amy Winehouse?

¿De qué murió Amy Winehouse?

Según el parte médico, la aclamada intérprete murió a causa de una intoxicación etílica accidental, comunmente llamada sobredosis de drogas o estupefacientes.

Cabe resaltar que la artista británica fue encontrada sin vida en su casa en Camden Square, al norte de Londres, un hecho que sin duda cimbró al mundo del espectáculo.

¿De qué murió Amy Winehouse?

Amy Winehouse trascendió a la edad de 27 años, uniéndose a otros artistas como Jim Morrison y Kurt Cobain, quienes también perdieron la vida de una manera trágica e inesperada.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!