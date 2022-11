Se convirtió en pastor después de ser galán de telenovelas en Tv Azteca

Un apuesto actor que antes era un galán de telenovelas, que protagonizó narcoseries ahora lleva una vida con Dios, ya que se presume decidió convertirse en pastor.

Resulta que durante la década de los años dos mil, Rodrigo Abed consolidó su carrera como uno de los galanes y villanos favoritos de la pantalla chica. Su trabajo en la telenovela “Cuando seas mía” y la narcoserie “El señor de los cielos” hizo que ganara mucha popularidad.

Tal parece que pese al éxito, su participación en la cinta "Cicatrices", cuando estaba atravesando por un mal momento en su vida, lo llevó a un acercamiento con la vida cristiana que hasta el día de hoy llevo.

Rodrigo Abed se convirtió en Pastor

De acuerdo con Rodrigo, al concluir la película el productor le regaló una Biblia y ahí se dio cuenta que no solo del pan vive el hombre: “Empecé a tener una comunicación con Dios y a partir de ese momento todo tenía sentido, la vida estaba cambiando. Yo lo que trato de decirles en estas conferencias es que el amor de las telenovelas no existe".

Rodrigo Abed fue uno de los galanes de las telenovelas

Desde entonces, Rodrigo se alejó un poco de los foros de grabación, pero no dejó las redes sociales, en donde suele ser muy activo, llevando su mensaje cristiano sobre todo enfocado en las mujeres, a quienes les asegura que no hay mejor empoderamiento que llevar el propósito que Dios les ha dado.

El estigma de ser cristiano

Hay que destacar que el actor señaló que el tema de la religión en México es algo que genera ciertos estigmas y divisiones porque las personas suelen etiquetar a los cristianos. Debido a esto, él no se considera cristiano por religión sino un cristiano por definición.

“Para mí es una gran sorpresa descubrir nuestro país, lo grande que es, cuánta gente y que diverso. Me encanta descubrir a donde quiera que voy me encuentro con gente tan linda y necesitada en su corazón, por un apapacho de papá Dios, me encanta estar acá qué cosas tan bonitas tienen en sus plazas, qué bonita la arquitectura del lugar", señaló Rodrigo Abed quien fue integrante de Tv Azteca.

