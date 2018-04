Se confirman dos nuevas muertes en el mundo de la música, después de la de Avicii

Lamentablemente este viernes 20 de abril ocurrieron varias tragedias que pusieron de luto al medio artístico. Por un lado, el DJ Avicii perdió la vida a los 28 años, situación que llenó de tristeza al mundo de la música.

Y como si no fuera suficiente, también se confirmaron otros dos fallecimientos, se trata de los intérpretes Óscar Ricci y Róger Oropeza.

Así se informó a través de las redes sociales de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), mediante un comunicado donde expresan las condolencias a los familiares de estos artistas.

Si bien no murieron este 20 de abril, fue hasta este día que la Asociación comunicó la tragedia que los embarga y lamentan estas pérdidas, pese a que no revelaron las causas de sus muertes.

Descansen en paz

Cabe destacar esta mañana se supo de la terrible muerte del Dj Avicii, Avicii ha muerto a los 28 años de edad en Mascat, Oman. No se han revelado los motivos del deceso.

El popular DJ de origen sueco Avicii, de nombre real Tim Berglund, ha muerto a los 28 años de acuerdo a su representante, quien ha emitido un corto comunicado:

"Con profunda pena anunciamos la muerte de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Fue encontrado sin vida en Mascat, Oman, este viernes 20 de abril por la tarde. La familia está devastada y piden a todos que por favor se respete su privacidad en esta época difícil. No se harán más declaraciones".

Los problemas de salud de Avicii han sido, durante años, de conocimiento público. Sufría de pancreatitis debido al consumo excesivo de alchol, motivo por el cual tuvo que cancelar shows en 2014 para una intervención quirúrgica en que le removieron el apéndice.

Bergling nació en Estocolmo, Suecia el 8 de septiembre de 1989. Fue el creador de algunos éxitos como Levels, Wake Me Up, Hey Brother, Addicted to You, Broken Arrowso For a Better Day.

Pese a su temprana edad, en 2010 Avicii ya logró posicionarse en el puesto 39 en la lista de los 100 mejores DJs de la revista especializada DJmag. El 2011 subió al sexto puesto en la misma lista y en el 2012 llegó al tercero, manteniéndose en el mismo hasta el 2013. Avicii anunció su retiro de los escenarios en marzo de 2016 por tiempo indefinido. "Era algo que tenía que hacer por mi salud, la escena electrónica no es para mi. No eran los shows o la música, es todo lo demás que estaba siempre alrededor y con lo que nunca me sentí cómodo (...) Soy una persona introvertida, en general, siempre fue muy difícil. Creo que absorbí mucha energía negativa", comentó en una entrevista en aquel año en *Hollywood Reporter. En septiembre de 2017, Avicii anunció el lanzamiento de un documental titulado Avicii: True Stories que cuenta los motivos por los cuales el artista hizo su retiro y cuenta con entrevistas a otros músicos como Tiesto, David Guetta, Wyclef Jean, Nile Rodgers o Chris Martin. Este fue estrenado en noviembre de 2017 en su país natal y otros países europeos. Desde marzo de 2018 está disponible en Netflix.