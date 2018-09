Se confirma que Lupillo Rivera se divorció de su esposa ¡Por un trío! (VIDEO)

Todo a causa de un trío

La persona que aparece en el vídeo se trata de una mujer que asegura ser amiga de Lupillo Rivera y Mayeli Alonso, y confirmó que si la pareja si realizó un trío, y esa fue la principal razón de su divorcio, ya que a Mayeli ¡le gusto más el otro!

En el mensaje la mujer comenta:

“Sí hubo un trío, no voy a dar nombres porque no me corresponde a mí involucrar a otras personas, no quiero hablar por esas personas, pero yo estoy hablando por mí, yo estoy aquí para defenderme porque salió mi nombre”.

Cabe mencionar que aunque se sospechaba la razón, Mayeli Alonso dijo en una entrevista poco después de su divorcio con Lupillo Rivera que las causas de su separación eran privadas.