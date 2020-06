¡Se cerró la fábrica! Zuria Vega revela que no desea tener más hijos

La actriz Zuria Vega ha dado a conocer que se encuentra sumamente feliz con la familia que ha formado junto al actor Alberto Guerra y que por el momento no tiene planes de volver a embarazarse ya que considera que sus hijos Lua y Luka han llegado en el momento exacto.

Dicha información fue revelada a través de una plática que la famosa actriz sostuvo con el actor Daniel Arenas en una transmisión de Instagram, ahí reveló que el tener un bebé significa vivir desvelada por un buen lapso de tiempo y que este ciclo lo ha logrado cerrar en esta cuarentena debido a que su hijo Luka ya ha cumplido un año.

“Mi familia está completa, mis dos hijos fueron sumamente deseados y planeados, me he entregado a mis hijo de lleno, les he dado pecho, baños y justo esta cuarentena ha sido un momento muy claro de mi vida porque siento que estoy cerrando un ciclo de no dormir, de leche materna ya que ahora mi hijo ha cumplido el año”, declaró Zuria Vega.

¡Se cerró la fábrica! Zuria Vega revela que no desea tener más hijos.

Zuria Vega considera que su familia está completa

De igual manera señaló que aunque ahora no desea tener un bebé, existe la posibilidad de que ella y su esposo Alberto Guerra cambien de opinión en cinco años pero por ahora no porque uno de sus mayores deseos es volver a trabajar en algún proyecto de televisión.

“No planeo ahorita, no sé si en 5 años cambie la vida, sin embargo, en este momento actual de mi vida estoy lista para volver a mi chamba a lado de mis hijos, pero en esta etapa donde la maternidad no sea mi frente, ya empiezo a sentir que pasé 2 partes, 2 procesos. Han sido 3 años de no dormir y hay que saber cerrar los ciclos por el momento”, agregó la actriz.

Te puede interesar: Pese al riesgo, Zuria Vega OCULTÓ su embarazo para poder actuar en una película

¡Se cerró la fábrica! Zuria Vega revela que no desea tener más hijos.

Zuria Vega y Alberto Guerra contrajeron matrimonio en el 2014, tres años después anunciaron que su familia crecía con la llegada de su hija Lua y en el 2019 ambos dieron a conocer que estaban a la espera de Luka, su segundo hijo.

Fotografías: Instagram