¿Se cancela Guns N’ Roses en Jalisco? La banda no tiene permiso del gobierno

Hace unas semanas Guns N’ Roses anunció una gira en México que incluye conciertos en varios estados de la República. Uno de ellos es Jalisco, pero aunque el evento se anunció para el 7 de octubre, las autoridades sanitarias aún no han dado permiso para que la icónica banda se presente en el Estadio Akron.

La desilusionante noticia fue dada a conocer por Anna Bárbara Casillas, coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, quien indicó que los organizadores del evento solicitaron permiso de las autoridades, pero este no fue concedido.

“Nos llegó una petición a la Mesa de Salud y la Mesa de Salud determinó que no había las condiciones en este momento para aprobarlo. Queda en stand by. Al momento no está autorizado. Entonces ya saquen sus conclusiones cada quien”, subrayó la funcionaria.

Eventos masivos requieren permiso en Jalisco

El gobernador Enrique Alfaro indicó que no existen las condiciones para el evento.

El gobernador del Estado, Enrique Alfaro, recordó a los fanáticos de Guns N’ Roses que los eventos con aforo mayor a 600 personas deben estar respaldados previamente por la opinión de la Mesa de Salud.

“Más que estén prohibidos están condicionados a que la Mesa de Salud los dictamine y que haya condiciones de seguridad. En este caso hasta ahora no las hay”, expuso el mandatario estatal.

Alfaro añadió que la asistencia a los estadios de fútbol están pendientes de revisión de cara al siguiente torneo del fútbol mexicano, y será aprobada la entrada masiva de aficionados siempre y cuando existan las condiciones sanitarias.

¿Habrá concierto de Guns N’ Roses?

Habrá que esperar lo que digan las autoridades.

La decisión de la Mesa de Salud obliga al ayuntamiento de Zapopan a negar el permiso para el espectáculo, aunque los organizadores pueden presentar una nueva solicitud para una nueva evaluación. El resultado dependerá de la situación de la pandemia por coronavirus en Jalisco.

Mientras tanto, la preventa de boletos para Guns N’ Roses en el Estadio Akron inició desde el 7 de julio, aunque en el portal de compra se expone a los compradores que tendrán que apegarse a las indicaciones del gobierno de Jalisco y de las autoridades sanitarias para la entrega de los accesos. La Verdad Noticias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.