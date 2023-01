Se burlan de Mona por confundir a Benjamin Franklin con Benito Juárez

La influencer no ha reaccionado a las burlas que recibe en redes sociales.

Mona se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por presumir su renovada silueta sino por haber protagonizado un bochornoso momento durante una transmisión en vivo, lo cual desató una ola de crueles burlas y duras críticas.

Todo comenzó cuando la influencer contó que una seguidora suya le regaló un billete de 100 dólares. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que confundió a Benjamin Franklin con Benito Juárez, lo cual deja en evidencia que no sabe mucho de la historia de México ni de Estados Unidos.

“Para los que no conocen un dólar, así como yo… Este no se quien es, es no se quien de la revolución es, si no mas no me equivoco no sé si es Benito Juárez antes de que entrara en broncas con la Pinta y la Santa María”, dijo la novia de Geros, quien incluso aseguró que el billete traía el autógrafo de Benjamin Franklin al reverso.

Como era de esperarse, los comentarios de Mona no pasaron desapercibidos para los cibernautas, quienes arremetieron en su contra al tacharla de “ignorante y analfabeta”. Hasta el momento, la influencer no se ha pronunciado al respecto de las críticas y burlas que recibe en Internet.

Mona habla de su debut en el cine para adultos

La influencer no descarta la posibilidad de debutar como actriz xxx.

En otras noticias, Mona realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram para convivir con sus más de 634 mil seguidores. No obstante, uno de ellos le cuestionó sobre sus planes de debutar en el mundo del entretenimiento para adultos.

“Sí pero no”, fue la respuesta que dio la influencer, con la cual da a entender que si se animaría a actuar en producciones eróticas pero no por el momento. Sus declaraciones nos hacen recordar la vez que una vidente aseguró que su lanzamiento como actriz xxx sería el detonante de su ruptura amorosa con Geros.

¿Quiénes son Mona y Geros?

Pese a las críticas y polémicas, la pareja goza de gran popularidad en Internet.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Mona y Geros son una pareja de influencers originarios de León, Guanajuato que gozan de gran popularidad dentro de las redes sociales gracias al carisma y sencillez con el que cuentan su vida en las transmisiones en vivo que realizan desde Facebook.

