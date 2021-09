Se burlan de Kunno en redes sociales por su caminata en New York Fashion Week

Kunno, conocido por su famosa “caminata” en TikTok, por primera vez desfiló en uno de los eventos más importantes de moda, la New York Fashion Week, que se llevó a cabo el miércoles 8 de septiembre. Y aunque recibió mucho apoyo de sus millones de seguidores, los haters no tardaron en burlarse de la manera de caminar del influencer.

A sus 21 años, el creador de contenido mexicano cumplió su sueño de poder internacionalizarse gracias a la invitación que recibió por parte de la diseñadora colombiana Paris Rodríguez, quien se mostró contenta al darle la bienvenida durante el evento.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, el tiktoker conocido como Papi Kunno hizo su famosa caminata su “sello personal”; sin embargo, miles de internautas criticaron la forma en la que modeló el influencer, ya que consideran que no tenía la preparación para estar en dicho evento de alta costura.

Kunno es comparado con personajes de GTA

Diversos internautas criticaron que el influencer haya participado en ese evento/Foto: Telehit

Aunque Kunno triunfó en la Semana de la Moda de Nueva York, muchos haters compararon el desfile del tiktoker con la manera de caminar de las chicas que aparecen en el videojuego de GTA; si quieres ver el video donde comparan la pasarela de Kunno con los personajes animados da click aquí.

Los usuarios opinaron sobre la pasarela del tiktoker/Foto: Twitter

El joven, cuyo nombre real es Guillermo Kuno, se volvió viral en las redes sociales tras abrir y cerrar el desfile de moda en Nueva York, pero muchos internautas no estuvieron conformes con que un influencer haya participado en esta pasarela, ya que de acuerdo con los usuarios, le quitan la oportunidad a modelos profesionales que realmente están preparados.

En dicho evento, el influencer tuvo dos cambios de look, uno es un atuendo de dos piezas con flecos en color negro y el otro es un vestido largo en tono coral, creados por Paris Rodríguez.

Kunno hizo su sueño realidad

A pesar de todas las críticas y burlas por su desempeño en la New York Fashion Week, la estrella de internet se sintió muy contento de poder cumplir uno de sus sueños, y así lo compartió en sus redes sociales:

“De una caminata de TikTok a desfilar por las pasarelas del New York Fashion Week. Ustedes no se imaginan cuántos ‘no’ he recibido cuando toco puertas para hacer modelaje. Pero Dios dijo que sí. Mi sueño más grande está por hacerse realidad. Gracias”, se lee en la publicación del Instagram de Kunno.

