Se burlan de Carolina Sandoval por GOLOSA ¡tremenda!

Carolina Sandoval se encuentra entre las tendencias del mundo de los espectáculos, tras ser duramente criticada por los internautas que se burlaron de ella por no parar de comer mientras realizaba una entrevista al cantante Gilberto Santa Rosa.

Recordemos que Carolina Sandoval obtuvo una gran fama en América Latina gracias a su participación en el programa “Suelta la Sopa”, una de las producciones más exitosas de Telemundo y donde ella formaba parte del elenco principal.

Sin embargo, después de haber sido despedida del programa, la ex conductora decidió utilizar sus redes sociales para continuar su trabajo como periodista de espectáculos, donde recientemente realizó una entrevista al reconocido músico Gilberto Santa Rosa.

Se burlan de Carolina Sandoval por golosa

Mediante una transmisión en su cuenta de Instagram, se pudo observar que Carolina Sandoval presentó a su invitado de una manera cordial, hablando de su trabajo como músico y de las diferentes actividades que ha realizado a causa de la pandemia de Covid-19.

Se burlan de Carolina Sandoval por golosa

A pesar de que la entrevista tenía un ambiente ameno, los usuarios no pudieron evitar un singular comportamiento de la ex conductora de Telemundo, quien aparentemente no dejaba de comer mientras su invitado se expresaba.

“Muy buena entrevista, pero nunca voy a entender como le gusta comer como si fuera el último día de su vida”

Fueron algunos de los comentarios que recibió Carolina Sandoval respecto a su entrevista, donde también la criticaron por no prestar atención a su invitado y dedicarse a comer ‘como si no hubiera un mañana’.

Te puede interear Madre de Carolina Sandoval confirma que padece una terrible enfermedad

Incluso muchos le recomendaron a la conductora modificar el formato de su programa, y realizarlo únicamente con una copa de vino o un poco de agua; pues aparentemente la comida representa una tentación muy grande para ella.

¿Cuál es tu opinión sobre la reciente entrevista de Carolina Sandoval?