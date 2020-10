¿Se autovetó Karol Sevilla DESPRECIA importante proyecto en Televisa

La famosa cantante y actriz Karol Sevilla ha creado fuerte polémica tras haber despreciado este importante proyecto en Televisa, así lo dio a conocer el productor Juan Osorio recientemente.

A unas semanas de comenzar con las grabaciones de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? El productor Juan Osorio está a ha tenido que hacer ajustes a su elenco, lo que ha incluido la salida de Karol Sevilla y el debut de la hija de una famosa actriz.

En el programa radiofónico Todo para la mujer, Osorio contó algunos detalles de la historia y aseguró que el próximo lunes 19 de octubre dará a conocer, por fin, quién será el galán de la historia que estará ambientada en Guanajuato y que comenzará grabaciones el 9 de noviembre, para debutar en Televisa el 15 de febrero del próximo año.

Hay que destacar que además de José Ron, Osorio tuvo que cambiar de idea respecto a Livia Brito, pues tras los problemas de la actriz cubana con un fotógrafo mexicano, su lugar fue ocupado por Ariadne Díaz.

Karol Sevilla fuera del proyecto

Quien tampoco va a estar dentro de este proyecto es la cantante Karol Sevilla, pues abandonó el proyecto de una manera que no agradó al productor, así lo detalló: Yo estaba muy entusiasmado, la semana pasada me mandó un emisario para decirme que se bajaba del proyecto, lo cual no me gustó mucho...

“Debe tener muchos compromisos, es difícil cuando están en su carrera de cantante”.

Pese a dichos cambios, el productor dijo estar muy contento y anunció en exclusiva que el lugar de Karol Sevilla será ocupado por Daniela Ordaz, la hija de Daniela Castro y Gustavo Díaz Ordaz III (nieto del ex presidente mexicano).

“Hace su debut, estoy fascinado, no saben qué niña”.

Cabe destacar que además de dichos actores, en el elenco estarán Diana Bracho, Julián Gil, Julio Bracho, Wendy de los Cobos (que regresa a Televisa después de 20 años), María Sorté, Rafael Inclán, César Évora, Gloria Aura, Elizabeth Álvarez y Gaby Platas.

¿Crees que Karol Sevilla se autovetó en Televisa?