Se arrepiente el Hacker que exhibió los Packs de Jennifer Lawrence

Fue en el 2014 cuando fotos intimas de la actriz Jennifer Lawrence fueron mostradas en las redes sociales sin el consentimiento

A este crimen se le fue llamado ´Celebgate´, en el cual fueron victimas muchas famosas como figuraron Selena Gómez, Ariadna Grande, Kirsten Dunst y Avril Lavigne.



Hace poco, uno de los delincuentes cibernéticos que permitió la filtración de los materiales fue atrapado y tras verse sin escapatoria admitió su culpa y pidió una reducción de condena,en el que según el acuerdo con el medio Hartford Courant, George Garofano, enfrenta una pena de entre 10 y 16 meses de prisión por robar el contenido de más de 250 cuentas de iCloud.



Este criminal de la web de tan solo 26 años admitió su mala acción la cual es ilegal, destacó que tardará 'tiempo' en perdonarse por lo que hizo.



"Me he decepcionado a mí mismo al hacer daño a tantas personas, a las víctimas, a mi familia y a mis amigos. Se trata de una parte de mi vida de la que siempre me arrepentiré", escribió en su petición formal ante el juez.



Su defensor, Richard W. Lynch, aclaró que su cliente era un peón involuntario de los otros 'hackers' envueltos en este asunto.



"George es una buena persona de la que se aprovecharon varios piratas informáticos más sofisticados que él. Cometió errores, admite su culpa, se disculpa con las víctimas y busca la indulgencia de la corte", aseguró.



Está previsto que la sentencia del juicio sea pronunciada el 29 de agosto en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Bridgeport (Connecticut).