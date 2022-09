¿Se arrepiente? Ingrid Coronado pausa proceso legal contra viuda de Fernando del Solar

Ingrid Coronado sigue en medio del ojo del huracán tras las polémicas que está viviendo contra Anna Ferro, viuda del conductor argentino Fernando del Solar.

Y es que la relación entre ambos (Ingrid y Fernando), terminó de manera polémica mientras el conductor tenía linfoma de Hodking, por lo que las peleas se intensificaron y acabó con su relación, lo que provocó que Coronado recibiera el hate de los fans de la pareja por "no apoyarlo cuando más la necesitaba".

Tras la muerte de Fernando del Solar, noticia que trajimos para ti en La Verdad Noticias, una revista dedicada a los chismes de farándula, aseguró que Ingrid iniciaría un proceso legal para sacar a Anna Ferro de la propiedad donde vivía con el conductor pues estaba a nombre de Ingrid y Fernando cuando estaban casados.

¿Ingrid dejará a Anna Ferro quedarse con la casa?

Ingrid Coronado habló sobre si peleará por la casa que compartió con Anna Ferro

Tras la muerte del conductor el pasado 30 de junio, se revivió su relación con el ex conductor además de que se dio amplia cobertura a la despedida tanto de ella como de sus hijos, además de su actual esposa Anna Ferro.

Por lo que Ingrid ha tenido que responder ante la insistencia de los medios de comunicación y los fans, por lo que aseguró que lo que ha dicho la revista sobre que sacará a Anna Ferro se trata de una mentira.

Aseguró que no ha iniciado ningún procedimiento legal para tal cosa, pues entiende que es una dura situación para la actual familia de Fernando, por lo que espera que primero sanen las heridas de todos para luego llegar a un acuerdo.

"Yo no he iniciado ningún trámite legal ni del fideicomiso ni del juicio de sucesión ni del testamento. Yo no he iniciado aún nada. Actualmente estoy enfocada solo en mis hijos y lo que decidí. La decisión que tomé es que dejaría pasar un tiempo para que ellos sanen sus heridas y entonces poder tener la fortaleza y energía para poder empezar a moverme con respecto a las demás cosas"

Testamento de Fernando del Solar

Fernando del Solar habría dejado el 50% de una propiedad a nombre de su esposa

Tras el fallecimiento de Fernando del Solar el interés de los fans y de los medios dedicados al mundo del espectáculo se ha volcado en el testamento del conductor.

Meses después del lamentable deceso de Fernando del Solar, se dio a conocer que presuntamente habría dejado el 50% de una propiedad a Anna Ferro con el fin de no dejarla desprotegida, sin embargo también se dijo que todo lo que le pertenecía quedó a nombre de los hijos que tiene con coronado.

Ante estas revelaciones también se filtró que Fernando tiene una deuda de manutención de sus hijos por colegiaturas, mismas que podrían ser pagadas por su esposa Anna Ferro.

