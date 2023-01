Se arrancó la peluca guapa conductora de Hoy Día y mostró su pelona

Una guapa conductora de Hoy día ha causado mucho furor en las redes sociales y es que se quitó la peluca y sorprendió al mostrar su verdadero look sin cabello

Hay que destacar que cuando un programa es en directo, todo puede pasar y muchas cosas que no estaban previstas, de repente, ocurren de forma natural.

Es por eso que esta semana en el set de Hoy día, en el que una de sus presentadoras dio un valiente paso frente a las cámaras y sus compañeros al mostrar su verdadero look.

Conductora se arrancó la peluca

Resulta que con motivo del Día Nacional de la Peluca, las conductoras hablaron sobre el papel de este accesorio, lo que representa y lo mucho que ayudan a sentirse mejor a quienes se animan a llevarlas.

Adamari López habló de su etapa bajo el tratamiento de quimioterapia y cómo lucirlas le ayudó mucho a sobrellevar este periodo, en medio de esa charla en la que todas se animaron a ponerse una peluca, una de las integrantes se animó a quitársela y mostrarse cómo luce sin ella.

Ante esto, sin pensárselo dos veces, Chiky Bombom mostró su cabeza rapada y contó la razón por la que siempre luce pelucas en todas sus presentaciones en público.

TE PUEDE INTERESAR: Enemiga de Tania Rincón se une al Programa Hoy de Televisa

¿Por qué Chiky Bombom usa pelucas?

Chiky Bombom usa pelucas

"La primera vez que yo me rapé la cabeza fue por una niña con cáncer que me pidió una peluca, porque ella decía que cuando se le había caído el pelo, se sentía fea, y yo me rapé la cabeza para demostrarle a ella que con pelo o sin pelo te ves espectacular. Le regalé pelucas, pero falleció, lamentablemente", compartió la famosa conductora e influencer Chiky Bombom .

"Te ves preciosa", le dijo Adamari, quien le preguntó por qué se ponía siempre ese accesorio en vez de lucir así al natural. "Las pelucas son como mis amigas... Me siento poderosa dependiendo de la peluca que me ponga", contestó Chiky.

Cabe destacar que su detalle con esa niña en el cielo conmovió a sus colegas de programa, quienes aplaudieron su gesto que tanto le había costado dar. "Chiky, te admiro, te quiero, qué ser tan extraordinario", le expresó su compañero Daniel Arenas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram