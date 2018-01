'Se apareció todo el fin de semana intoxicada': Ex de Ninel Conde

Ninel Conde reveló que desde el día martes a las 12 del día Medina la dejó esperando para recibir a su hijo y que además ha cortado cualquier línea de comunicación con ella. Su ex, hizo fuertes declaraciones afirmando que Ninel ha estado intoxicada.

Ninel Conde y Giovanni Medina

“Cómo puede estar una mamá que no sabe de su hijo desde el sábado, que no hay contacto más que a través de terceras personas, del tío, de la abogada, y pues no sé nada, mi hijo se fue con un tratamiento porque ha estado enfermo de las vías respiratorias y hasta el día de hoy no sé cómo está”, dijo Conde en entrevista para el programa “De Primera Mano”.

Ninel confesó que luego de que en el programa había sido revelada esta información se comunicaron con ella. “Se acaban de reportar, a mandarme a decir que si puede estar la nana esperando al niño ahorita en este instante, que para que no se quede llorando, y pues bueno yo estoy trabajando, la nana no está porque el niño no había llegado y no me puedo organizar, me parece una falta de respeto terrible de este señor”.

Asimismo, Ninel manifestó sentirse desesperada por esta situación, pues el padre de su hijo ha llegado al grado de bloquearla del celular y no responderle sus llamadas.

Antes de finalizar la emisión televisiva, Giovanni dio su versión de los hechos, y reveló que su postura se debe a que Ninel no se encontraba en estado conveniente.

“Ella se encontraba en un viaje que parecía sucursal de Sodoma y Gomorra, eso no les dice, todo el fin de semana el niño tenía un poquito de gripa y así me lo dejó, eso no le importó (…), pero mi hijo está perfectamente”.

Al cuestionarle el porqué de su declaración, Medina explicó: “porque lo que me dicen es que presuntamente se apareció todo el fin de semana intoxicada, y la verdad yo tengo que estar seguro de que ya está bien para poder recibir a mi hijo, y ojo que todo lo que yo les he dicho siempre se los he ido sustentando y comprobando, no ha sido una cuestión de chismes”.

Ninel Conde y su hijo

Finalmente, el empresario no quiso revelar a efecto de qué sustancia supuestamente se encontraba intoxicada Conde, pero afirmó que los exámenes que se le realizaran a la actriz próximamente lo dirán.





