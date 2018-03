¡Se anima! Chris Martin canta en español junto a Shakira

Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Fue este jueves en el marco del 'Global Citizen Festival' realizado en Hamburgo, alemania, donde el cantante Chris Martin canta en español junto a Shakira para interpretar a dúo varios de sus más populares temas. Fue el líder de 'Coldplay' quien había dado la primicia, hace un mes, que estaría cantando junto con la colombiana en este festival, donde Shakira subió al escenario con Martin para interpretar distintos éxitos en español para luego cantar una versión bastante emotiva del sencillo 'Yellow'.

Shakira puts Chris' Spanish to the test as they perform Chantaje at Global Citizen Festival Hamburg 2017 pic.twitter.com/jQ2AJE8ig2

— Coldplaying (@coldplaying) 6 de julio de 2017