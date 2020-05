¡Se ahogó! Hijo de conductor de Televisa casi pierde la vida de esta manera (VIDEO)

Un famoso conductor de Televisa dio a conocer la forma en que casi pierde a uno de sus hijos tras un ahogo que sufrió en su casa, pues entre lágrimas narró el terrible suceso donde sintió que su hijo se moría.

Se trata del famoso Juan José Ulloa quien recientemente estuvo en el Programa Hoy, donde narró el momento más angustiante que ha vivido, pues el pasado 1 de mayo su hijo Mateo de solo 10 meses estuvo a punto de morir luego de que se atragantara con un poco de comida.

Resulta que el ex conductor del Programa Hoy contó a detalle lo que sucedió aquel viernes, tanto él como su esposa vivieron momentos desesperantes. "Yo pensé que estaba muerto", comentó con un nudo en la garganta y con lágrimas en sus ojos Juan José Ulloa.

El famoso Juan José Ulloa relató que su hijo estaba comiendo, hizo un berrinche y al gritar, la comida le obstruyó la garganta. Primero pensó que era solo el llanto "atorado", pasaron segundos y al ver que el grito no venía de regreso, llegó el miedo. El bebé en segundos pasó de la vida al color azul y del azul al morado.

Pero eso no fue todo, pues el conductor de Televisa, contó que su esposa le dijo cuando ya pasó todo esto, que cuando su hijo estaba acostado con los ojos abiertos, él se estaba despidiendo de ella, sin embargo, Juan José Ulloa cree todo lo contrario.

“Yo lo veía y veía su mirada (y me decía): 'aquí estoy, estoy echándole todos los kilos, haz algo, dependo de ti, no puedo toser, no me puedo agachar, tengo 10 meses, haz algo”.