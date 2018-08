Se agotan boletos para el concierto de Gorillaz en la Ciudad México

Tras la preventa de boletos para el concierto de Gorillaz que será el próximo 24 de octubre en la Ciudad de México, ha causado revuelo ante miles de fans que se quedaron sin boleto.

En cuestión de minutos se han agotado los boletos para disfrutar del concierto de Gorillaz, esta situación ha generado enojo de muchas personas, por no haber obtenido algún lugar para disfrutar de su tour 'The Now Now'.

El concierto de Gorillaz será en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

La fecha que se tenía programada la preventa de boletos eran los días 29 y 30 de agosto, sin embargo las personas manifestaron su disgusto en redes sociales, quejándose de que los boletos se habían agotado para el concierto de Gorillaz.

En la plataforma digital comenzó la preventa de los boletos, pero en solo unos minutos ya se habían agotado, algunos usuarios reportaron que tuvieron problemas para conectarse, algunos mencionaron que no encontraban la opción para realizar el pago, luego de unos momentos, apareció en la página que ya estaban agotados.

Ante lo sucedido los fans piden que se aclare este inconveniente, cabe mencionar que la venta general para el concierto está programada para el 31 de agosto.

Esta situación ocasionó el enojo de los fans al no poder alcanzar boletos para ver el concierto de la banda Gorillaz.

La banda Gorillaz cerrará su gira ‘Now Now Tour’ en la Ciudad de México el próximo 24 de octubre, el concierto tendrá lugar en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.