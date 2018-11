Se acerca el trailer de 'Avengers 4' y esto es lo que no debemos esperar

Sin duda el trailer de ‘Avengers 4 es muy esperado por miles de fanáticos de la franquicia más grande de Marvel Studios y son tantas las ganas por saber que sigue con los personajes más cotizados, que esperemos no salir decepcionados.

El trailer oficial se dará a conocer probablemente antes que acabe el mes de noviembre, por lo que las expectativas están que arden, ya que por fin conoceremos el nombre oficial de la película.

Como adelanto sabemos que aparecerá la Capitán Marvel y que tendrá un tema épico, sin embargo estas con las cosas que no se podrán ver en las primeras imágenes de ‘Avengers 4 .

NUEVOS VILLANOS

Como es de saberse en esta nueva cinta, llegue el final de la fase más ambiciosa del Universo Cinematográfico de Marvel y podría tratarse, inclusive, del final de muchos de los superhéroes, lo más probable es que muchos actores decidieron retirarse de sus papeles.

De los cómics, que se puede decir, ya que para variar un poco, a veces es momento de dar paso a nuevas generaciones, de traer sangre nueva, de permitir que otros personajes con nuevas personalidades y diferentes perspectivas tomen protagonismo, sin embargo, será muy dificíl que en esta nueva cinta agreguen a un villano que derrote a Thanos, de ser así no lo sabremos hasta ver la película.

¿DEADPOOL, X.MEN O LOS 4 FANTÁSTICOS?

Muchos esperan ver a X-Men, Deadpool o los 4 Fantásticos en 'Avengers 4', pero sin duda esto no sucederá ni el trailer ni en la película.

¿QUÉ SIGUE DE LA HISTORIA?

Sin duda conoceremos el tono, sentimiento y alguna que otra pista de lo que podría llegar a suceder, pero no sabremos cual será el argumento central, lo que pasará, lo que no pasará, eso quedará reservado para la propia cinta o el último trailer antes de su estreno en los cines.

Recordemos que en los trailers de Infinity War, Hulk yWakanda mostrarón imágenes que luego no estén en la película, para despistar o porque se quedaron en la sala de edición para la versión final del largometraje, por lo que no seria raro que Marvel lo hiciera de nuevo.

Tal vez te pueda interesar: Televisa deja desamparada a famosa y bella actriz (VIDEO)

NO ME QUIERO IR, SEÑOR STARK...

¿Qué pasó con los superhéroes? Los que quieren enterarse qué sucedió con los superhéroes, que ya no están después del chasquido de Thanos al final de Avengers: Infinity War, será mejor que no se ilusionen, pues lo más probable es que no se muestre absolutamente nada en el primer trailer.