‘Se Vale’ no ayudó a famosa luego de lesionarse en una de sus dinámicas

‘Se Vale’ no ayudó a famosa luego de lesionarse en su programa, hace unos años el programa era un éxito de la pantalla chica ya que al público le gustaba ver las dinámicas a las que se enfrentaban los conductores y los famosos invitados.

Fue entonces que una de las famosas invitadas fue Jessica Segura, quien ahora asegura que ‘Se Vale’ le ayudó cuando esta se lesionó gravemente durante uno de sus juegos.

Pero esta no es la única ocasión que la reputación del programa se manchó ya que Mariana Echeverria dijo por que la corrieron de ‘Se Vale’.

Jessica Segura sale volando y se fractura la nariz.

Fue en una dinámica con un balancín, que Jessica Segura, quien estaba de un lado mientras Raúl Magaña y el comediante, Roberto, saltaron en el otro extremo provocando que ella saliera volando. Sin embargo, ‘Se Vale’ no ayudó a famosa luego de lesionarse.

"Venía de hacer Teresa y me invitaron a un programa horrible que se llamaba Se vale. Me rompí todo lo rompible, dejé de trabajar año y medio, y la pasé fatal porque no me querían pagar la cirugía, porque me fracturé la nariz en 3 o 4 partes", contó en el programa SNSerio.

Jessica Segura detalló que sufrió varias lesiones que la llevaron al hospital y que incluso una ambulancia tuvo que ir por ella al set de grabación.

La actriz que le dio vida a “Tecla” en ‘Una Familia de Diez’, confesó: "No me pude parar, tuvo que venir una ambulancia por mí. Ya me había hecho varias cosas en ese programa, que incluso me había querido agarrar a golpes a un chavo”.

Agregó sobre el accidente “fue una pesadez porque dos señores, uno de 90 y otro de 70 kilos, brincan. Yo pesaba en ese entonces 40 kilos, que según el chico de la ambulancia fue lo que me salvó la vida porque me pude haber tronado el cuello", reveló.

Terribles lesiones sufrió Jessica Seguro en ‘Se Vale’

‘Se Vale’ no ayudó a famosa luego de lesionarse ni aun sabiendo que sufrió varias fracturas.

Jessica Segura dijo que tras el accidente no podía caminar, le dolían las rodillas y que incluso no podía utilizar los escalones y los conductores no se acercaron a ella ni para disculparse, a excepción de Tania Riquenes.

"Me fracturé la nariz en 3, me fracturé la mano, pero como traía una muñequera gracias a eso no fue expuesta", confesó Segura.

El problema empeoró porque nadie se quería hacer responsable, por ejemplo dijo: "En todas partes me cerraron las puertas: en la ANDA me dijeron que no podía usar mi seguro porque no había sido un accidente de trabajo y que se tenía que hacer responsable la empresa. Luego voy con la productora y me dice 'Tú quisiste, nadie te obligó'. Lastimada por todas partes", recordó la actriz.

Jessica Segura destacó que tras el lamentable accidente, le costó retomar su carrera, sin embargo lo logró y participó en varios comerciales junto a Neymar y William Levy.

