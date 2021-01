¿Se OPERÓ? Andrea Legarreta presume en leggins, el gran tamaño de sus encantos

Andrea Legarreta luce cuerpazo con una apretada prenda+

No hay quien se resista en ser fan de Andrea Legarreta, una de las conductoras favoritas del programa "Hoy" de Televisa, pues hace más de 18 años que ha tenido la oportunidad de participar en el matutino más visto de la televisora San Ángel, pero ¿Aún luce hermosa y atractiva?

A sus 49 años de edad ha dejado babeando a los caballeros por el espectacular cuerpazo que posee, ya que desde hace tiempo está dedicada en cuidar su figura, pero su más reciente publicación que presumió a sus admiradores, subió la temperatura, destronó a varias chicas fitness.

En La Verdad Noticias de hemos compartido el antes y después de Andrea Legarreta, pero en esta ocasión te compartimos la instantánea que ha sido muy comentada en las redes sociales, pues no cabe duda que la esposa de Erik Rubín posee una figura envidiable a su edad.

Andrea Legarreta enseña sus encantos con un sexy look deportivo

Andrea Legarreta y sus ajustados leggins que hipnotizan

No es ningún secreto que Legarreta apoya a las marcas de México, incluso en la cuarentena por la pandemia siempre presumía los looks que compraba a las emprendedoras y emprendedores mexicanos, y en esta ocasión no fue la excepción, aunque subió la temperatura.

"Qué belleza de mujer". Comentó un usuario.

En la imagen que compartió en su cuenta de Instagram, se observa las rutinas de ejercicios de la conductora de Televisa, pero no quiso pasar desapercibida la ocasión para presumir su look deportivo, ya que quedó fascinada con los leggins ajustados; la prenda remarcó sus atributos.

Andrea Legarreta recibió varios piropos de sus admiradores, que no dejaron de comentar que la conductora de "Hoy" es una mujer muy hermosa a su edad, incluso algunos admitieron que quedaron impresionados por el drástico cambio de sus encantos. ¿Te gustó su look?

