Ghostface ha regresado en el aterrador primer tráiler de la nueva película Scream antes de su lanzamien. Courteney Cox explicó a principios de este año que, si bien Scream sigue los eventos de Scream 4 de 2011, no es exactamente una secuela directa de esa película de terror.

El tráiler ve a Dewey (David Arquette) llamar a Sidney (Neve Campbell) para llevarla de regreso a Woodsboro cuando comienza una nueva serie de asesinatos, lo que lleva a los dos a unirse nuevamente con Gale (Courteney Cox) para enfrentarse a un nuevo asesino.

Paramount había confirmado a principios de semana que el tráiler llegaría hoy luego de su debut en las proyecciones del 25 aniversario de la primera película de Scream.

Scream regresa al cine con su quinta entrega

La franquicia Scream está de regreso con su más meta-parodia de terror hasta ahora. En el primer tráiler de Scream 5, la franquicia está atrapada a medio camino entre una secuela y un reinicio y ahí es exactamente donde quiere estar. La película, que trae de vuelta a las estrellas Neve Campbell, Courtney Cox y David Arquette, y llega a los cines en enero de 2022.

Scream 5, a falta de un mejor título, trae de vuelta al escritor de la serie Kevin Williamson como productor, junto con James Vanderbilt (Zodiac) y Guy Busick (Ready or Not). Esta es la primera película de la serie que no será dirigida por la leyenda de terror Wes Craven, quien falleció en 2015. En cambio, la cinta será dirigida por el equipo de Matt Bettinelli-Oplin y Tyler Gillett.

¿Qué actores estarán en la película de terror?

"Scream 5" estrena un aterrador primer tráiler oficial.

Junto con los personajes que regresan a la película de terror, Scream contará con una gran cantidad de actores jóvenes, incluidos Melissa Berrera, Jack Quaid, Kyle Gallner, Jenna Ortega, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jasmin Savoy Brown y Sonia Ammar.

De acuerdo con todos, o la mayoría, de los personajes más jóvenes de la película de terror parecen tener un vínculo u otro con los asesinatos de las primeras cuatro películas de la franquicia, lo que los convertirá en objetivos esta vez.

