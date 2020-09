Scream 5 detiene rodaje por 3 casos de COVID-19 entre el equipo de producción

Scream 5 comenzó la producción oficialmente el día de ayer, y ya han tenido un problema relacionado con COVID-19. Según un informe de Deadline, la nueva secuela de Spyglass Media Group y Paramount ha tenido tres miembros del equipo que dieron positivo por el coronavirus.

Aunque un diagnóstico como este ha provocado que producciones como The Batman presionen el botón de pausa, los miembros del equipo que dieron positivo a COVID-19 en Scream 5 no estaban en el "grupo principal" que incluye al elenco, el director, los asistentes de dirección y el director de fotografía.

Como resultado, la producción de Scream 5 continuará y se reanudará el lunes después de un descanso durante el fin de semana. Hasta el momento, la cinta está programada para llegar a los cines el 14 de enero de 2022.

¿Qué podemos esperar de Scream 5?

Los detalles de la trama de la nueva película aún se mantienen en secreto por el momento, pero aparentemente se recuperará después de los eventos de la cuarta película de 2011, ya que gran parte del elenco de la franquicia está programado para regresar.

Neve Campbell confirmó a principios de este mes que regresará como la última chica original de la serie, Sidney Prescott, y sus coprotagonistas David Arquette y Courteney Cox también regresan como Dewey Riley y Gale Weathers, respectivamente.

Sin embargo, las caras familiares no son las únicas que los fanáticos verán en la secuela, ya que los recién llegados como Jack Quaid (The Boys), Melissa Barrera, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown y Mikey Madison completan el elenco de la película.

"Encaja perfectamente [en la franquicia]", compartió Ortega con Entertainment Tonight. "También es increíble que tengamos el elenco principal regresando. Eso es una locura para mí ... a lo largo de los años, la franquicia ha hecho muy bien en llamar y traer algún tipo de aspectos nostálgicos al guión. Definitivamente diré que hay algunos aquí".

Probablemente no deberíamos esperar descubrir ningún detalle específico sobre la trama de la película en el corto plazo, con Ortega agregando que es "súper secreto", pero como fan de la franquicia, reveló que estaba "muy, muy satisfecha con cómo el guión ha sido escrito y [con] todo lo que está por venir".

Elenco original de la franquicia "Scream" se une a nueva secuela

La nueva secuela proviene de los directores de Ready or Not Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, a partir de un guión de Guy Busick y James Vanderbilt. Con los cineastas de Radio Silence detrás de la cámara para la película, marca la primera vez en la historia de la franquicia de largometrajes de Scream que un director que no es Wes Craven dirigió una entrada en la serie slasher.

¿Crees que sea demasiado pronto para las películas para retomar sus producciones?