Scream 5: Presentan primer teaser de la película y nueva fecha de estreno/Foto: Scream Thrillogy

Scream 5 está en camino, pero la película se ha retrasado un poco debido a la pandemia de coronavirus. Los fanáticos tendrán que esperar hasta el 14 de enero de 2022 para ver la película de terror, pero la noticia llegó con un divertido teaser.

Se ha anunciado recientemente que David Arquette y Courteney Cox regresarían para Scream 5 para interpretar a Dewey Riley y Gale Weathers, respectivamente, y si bien no están presentados en el sumario, es agradable ver la imagen de Ghostface de nuevo.

“El 14 de enero de 2022… Te vamos a escuchar GRITAR”, escribió @ScreamMovies. Puedes ver el teaser a continuación:

On January 14, 2022… We’re going to hear you SCREAM. �� pic.twitter.com/X83ENIj3Hm — Scream (@ScreamMovies) August 29, 2020

¿Podrían haber más películas de Scream?

A principios de este mes, Arquette en una entrevista con el medio ComicBook.com dijo que espera no solo interpretar a Dewey en Scream 5, sino en muchas más entradas posteriores a la franquicia.

"Me encanta interpretar al personaje de Dewey. Ha tenido un papel muy importante en mi vida", compartió Arquette.

"Como actor, intentas hacer películas que funcionen, que entretengan a la gente, que diviertan al público. Rara vez haces algo para una audiencia pequeña, para hablar con un grupo muy especializado. La base de fans del terror es enorme, así que cuando realmente te conectas con ellos, y luego incluso va más allá, es algo realmente especial”, dijo el actor.

David siguió: “Cuando [los directores de Ready or Not Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett] se me acercaron, yo estaba primero, y ahora tenemos a Courteney [ Cox] a bordo, ojalá Neve [Campbell] se una al equipo y luego podamos grabar a esta cosa".

"Realmente había pensado que la única forma en que entraría en un nuevo proyecto con nuevos directores es si realmente quisieran honrarlo. Entonces, ya veremos", dijo Campbell a The Hollywood Reporter.

"Estamos en las fases iniciales de las negociaciones y tendremos que ver a dónde va con COVID y todo eso. Hay muchas cosas en el aire, como cuándo realmente podremos hacer la película y cómo podemos incluso volver a ingresar a este negocio en este momento", expresó.

Una de las grandes sorpresas para los fans latinos es que la actriz y cantante mexicana Melissa Barrera estará en la nueva película de terror que tenía fecha de lanzamiento en 2021, pero ahora llegará a la pantalla en 2022/Foto: Aullidos

Los directores de Ready or Not, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett han sido seleccionados para dirigir Scream 5, lo que marca la primera vez que alguien que no sea Wes Craven se pone detrás de la cámara para una de las películas de Scream.

También te puede interesar: Selena Gomez podría estar en la nueva película Scream 5 ¡Conoce por qué!

El guión fue escrito por James Vanderbilt de The Amazing Spider-Man y Guy Busick de Castle Rock. Scream 5 está programado para llegar a los cines el 14 de enero de 2022. ¿Te gustaría ver más películas de esta saga?, ¿Crees que Neve Campbell aceptará regresar a Scream 5?