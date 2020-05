Scott Disick y Sofia Richie aún se siguen mandando mensajes, ¿Volverán?/Foto: Entertainment Tonight

Scott Disick y Sofia Richie han provocado rumores de reencuentro y, según los informes, se han mantenido en contacto constante desde su separación. Se dice que el ex de Kourtney Kardashian, de 37 años, se separó recientemente de la modelo Sofía, de 21 años, después de tres años juntos.

Pero fuentes cercanas a la ex pareja dicen que han estado enviando mensajes de texto constantemente desde entonces, y que parece que hay una gran posibilidad de que vuelvan a estar juntos.

La joven modelo es una amiga muy cercana de Kylie Jenner, mientras que el empresario conocido como "El Lord" es casi hermano e hijo del clan Kar-Jenner/Foto: El Cívico

La estrella de Keeping Up With The Kardashians, Scott y Sofia, hija del cantante Lionel Richie, terminaron su romance a principios de este mes, luego de su breve período de rehabilitación.

Ahora, una fuente le ha dicho a Us Weekly : "La ruptura de Scott y Sofía es definitivamente una ruptura real, pero se han mantenido en contacto y enviando mensajes de texto desde que se separaron. Sus amigos piensan que hay una gran posibilidad de que puedan volver a estar juntos en algún momento".

¿Por qué Sofia Richie dejó a Scott Disick?

Se decía que Sofia se había frustrado por la estrecha relación de Scott con su ex Kourtney, con quien comparte hijos, Mason, de 10 años, Peneleope, de siete, y Reign, de cinco. La ruptura se produjo poco después de su período de rehabilitación y los rumores de que se había registrado para tratar las adicciones al alcohol y la cocaína.

Pero su abogado dejó las cosas claras, diciendo que había ido a las instalaciones para lidiar con traumas pasados, incluidas las muertes de sus padres.

Marty Singer dijo en un comunicado: "En un esfuerzo por finalmente llegar a un acuerdo y lidiar con el dolor que Scott ha estado sufriendo en silencio durante muchos años debido a la muerte repentina de su madre (en 2013), seguido por la muerte de su padre 3 meses después (en 2014)”.

El abogado aclaró: “Scott tomó la decisión de registrarse en un centro de rehabilitación para trabajar en sus traumas pasados.No registró ningún abuso de alcohol o cocaína". Se cree que Scott está superando la ruptura yendo de vacaciones con Kourtney y sus hijos.

Kourtney ha compartido una serie de fotos suyas en Utah, donde ha estado montando a caballo con sus hijos y posando en el desierto para sesiones de fotos sexys.