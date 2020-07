Scott Disick y Kourtney Kardashian no dejan de "tirarse los perros" en redes

Scott Disick y Kourtney Kardashian no tienen miedo de ser un poco coquetos en las redes sociales, pese a la díficil historia entre ellos.

La ex pareja salió y salió de 2006 a 2015 antes de finalmente terminar su romance e ir por caminos separados. La socialité y la estrella de Flip It Like Disick han cambiado desde que se separaron, pero su conexión nunca se ha esfumado por completo. Sin embargo, durante un reality show de agosto de 2019, Scott Disick admitió que se sintió "inseguro" mientras estaba saliendo con Kourtney Kardashian.

“Siento que hace años, cuando era más joven y esas cosas, no sé si he estado motivado para hacer todas estas cosas por los niños y construir casas para ellos", Le dijo a su ex, refiriéndose a sus hijos Mason y Reign, y su hija Penélope. “Estaba tan inseguro que, como, todos me mirarían como si ya no fuera genial o joven. Y ahora, no podría estar más feliz".

Scott DIsick y Kourtney Kardashian han pasado más tiempo juntos en los últimos meses

Después de su separación de Kourtney Kardashian, Scott Disick salió con Sofia Richie de septiembre de 2017 a mayo de 2020. Poco después de su separación de la modelo, una fuente le dijo a Us Weekly que él y la madre de sus hijos, todavía se comportan "como mejores amigos" y se llevan mejor que nunca.

"Kourtney no está abierto a él en un sentido romántico, pero Scott siempre está coqueteando con ella y piensa que se ve mejor que nunca", agregó la fuente en ese momento. Si bien su relación puede parecer "extraña para todos los demás", siempre se han respaldado mutuamente en todos sus altibajos.

Kourtney Kardashian en una salida a cenar con Scott Disick y Sofia Richie

Otra fuente insinuó que la conexión de Disick con Kardashian se produjo entre él y Sofia Richie antes de que terminaran. "Scott siempre va a estar enamorado de Kourtney, y eso es algo que Sofía ha tenido que enfrentar desde antes de que se tomara en serio con él", dijo la fuente en mayo. "Simplemente se hizo más evidente que su familia era más una prioridad que ella, y su familia sería su principal prioridad sobre cualquier cosa y cualquier persona".

Aunque aún no son pareja nuevamente, las estrellas de reality shows no han dejado de "tirarse los perros" pese a su separación. Conoce todas las veces que Scott Disick y Kourtney Kardashian coquetearon en las redes sociales desde su separación.

Abril de 2016

Casi un año después de separarse en julio de 2015, el diseñador de ropa Talentless compartió una foto en honor del cumpleaños de Kourteny Kardashian.

"¡Todos los que te conocen te quieren mucho!" Disick escribió junto a la instantánea de sí mismo cerrando los labios con su ex en el océano.

Enero de 2017

Mientras los ex continuaron trabajando en su relación como padres, y viajaron por el mundo como una familia de cinco. Disick compartió un momento detrás de escena de una de sus muchas vacaciones juntos, con el ´titulo, "juntos o morir", insinuando que eran compañeros siempre.

Abril 2017

Después de compartir un puñado de fotos de sus viajes con Disick en abril de 2017, la estrella de reality aclaró el estado de su relación con su ex con una selfie coqueta. "MAMÁ y PAPÁ volvieron a hacerlo con las habilidades de coparenting", escribió a través de Instagram.

Disick "le gustó" la foto poco después.

Diciembre 2018

El nativo de Nueva York envió a los fanáticos a un frenesí después de publicar una foto en las redes sociales que aparentemente mostraba a su novia, Sofia Richie, relajándose en una piscina con Kourtney Kardashian parada en el patio detrás de ella.

"Esto se ve bien", escribió junto a la publicación de Instagram eliminada desde entonces. Días antes, Kardashian compartió una foto picante de ella misma en una cama y Disick sentado cerca.

"¿Qué más puede pedir un chico?", Disick subtituló una foto de él descansando junto a la piscina entre Kardashian y Richie, confirmando las especulaciones anteriores de los fanáticos de que estaba pasando tiempo con ambas mujeres.

Abril 2020

Si bien los rumores de problemas de relación con Richie continuaron dando vueltas alrededor de Scott Disick, este fue sorprendido dando "me gusta" de una vieja foto de él con Kourtney Kardashian, compartida por una cuenta de admiradores en abril de 2020.

Junio 2020

Los fanáticos con ojos de águila de Kourtney Kardashian notaron que una pieza de ropa que llevaba la madre de tres hijos en una foto de junio de 2020 parecía muy familiar.

Mientras disfrutaba de una larga estadía en un rancho de Wyoming, la personalidad del reality show se acercó a una cabra bebé con una camisa de franela azul y roja que sus seguidores sospechaban que pertenecía a Scott Disick.

Semanas después de provocar, Scott Disick decidió burlarse de los fanáticos con la esperanza de una reconciliación entre él y su ex, al comentar: "Linda camisa", en otra de las publicaciones de Kourtney Kardashian en Wyoming.

Julio 2020

El empresario avivó aún más los rumores de reunión cuando fue sorprendido dando "me gusta" en las fotos en bikini de su ex más de un mes después de su separación de Richie.