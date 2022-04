Scott Disick teme que las Kardashian-Jenner lo excluyan al no ser novio de Kourtney

Scott habló sobre cómo es su relación actual con su ex, Kourtney/Foto: La Verdad

El empresario Scott Disick se unió a la primera temporada del nuevo reality “The Kardashians” en Hulu, y durante el primer episodio, el famoso conocido como “Lord Disick”, por primera vez dió su opinión de forma pública sobre la relación amorosa que tiene su ex, Kourtney Kardashian con Travis Barker, y cómo esto le afectó, al grado de sentir miedo a ser excluido de la familia.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, los rumores aseguraban que Scott Disick quedó devastado cuando se enteró del compromiso de Kourtney y Travis. Y en el más reciente capítulo del nuevo reality, vemos que el empresario de 38 años de edad sí quedó afectado, ya que siempre mantuvo la “esperanza” de volver con la madre de sus hijos.

"Siempre tuve a sus amigos o a nuestra familia en mi oído como, 'No te preocupes, cariño, eventualmente ustedes lo resolverán’. Y, 'Volverán a estar juntos algún día'. Así que mi pie siempre estaba a medio camino en la puerta", confesó Disick durante una conversación sincera con Khloé Kardashian.

Scott Disick no quiere ser excluido de la familia Kardashian-Jenner

Scott no quiere alejarse de la familia de su ex novia Kourtney/Foto: E! Online

La estrella de reality show también reveló que al no ser novio de Kourtney, él teme que la familia Kardashian-Jenner lo comience a excluir y lo olviden: "Sentirme excluido y que no me digan nada es muy doloroso... Especialmente cuando no tengo otra familia a la que ir", recordando una fiesta familiar a la que no fue invitado.

Asimismo, señaló: "Prefiero estar cerca de ellos y estar cerca de mi familia que nada". Sin embargo, en la conversación, Khloé recordó cuando Scott Disick le envió mensajes al ex novio de Kourtney, Younes Bendjima sobre su nueva relación. Una acción que molestó a la mayor de las hermanas, pues mencionó que las palabras de Scott no reflejaban necesariamente sus acciones.

Recordemos que el empresario es hijo único, y sus dos padres fallecieron en 2013, por lo que la familia de su ex pareja se convirtió en una parte importante de su vida, y por lo que no quiere dejar de tener contacto.

Scott Disick ya no se considera "amigo" de Kourtney Kardashian

A pesar de que Scott Disick no está contento con los planes de Kourtney Kardashian, afirmó que está tratando de llevar una buena relación con ella por el bienestar de sus tres hijos, sin embargo, siente que ya no tiene una amistad con Kourt:

"Ahora somos realmente más co-padres", y apuntó: "Diría que es probablemente una de las cosas más difíciles de mi vida", señaló Scott Disick en el episodio de “The Kardashians”.

