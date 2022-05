Scott Disick se reúne con sus hijos tras la boda de Kourtney Kardashian.

Scott Disick está de vuelta con sus hijos. La ex estrella de "Keeping Up With the Kardashians" se reunió con sus tres hijos después de que regresaron a casa de la boda de su madre Kourtney Kardashian en el extranjero.

"Tengo a mi bebé", Disick, de 38 años, subtituló una foto de Instagram Story de su hijo Reign, de 7 años, durmiendo el martes. La ex estrella de "Flip It Like Disick" publicó una selfie borrosa con su hijo Mason, de 12 años, y su hija Penélope, de 9, escribiendo: "Tengo a mi equipo conmigo".

La hija de Disick y Kardashian luego posó para más fotos con su padre. "¡Mi niña se está volviendo tan grande que no puedo soportarlo!", agregó. El creador de Talentless, que salió con la bloguera de Poosh de 2006 a 2015, no fue invitado a las nupcias de Kardashian y Travis Barker en Portofino, Italia, el domingo.

Scott Disick documenta su día en la boda de Kourtney y Travis

Sin embargo, documentó su ajetreada semana a través de Instagram. Después de publicar fotos de jets privados y decirle a sus seguidores que su "próxima parada" era "la playa", Disick hizo un viaje a la ciudad de Nueva York. Visitó el club de striptease Sapphire y tuvo una "pequeña noche de cine" con servicio de habitaciones durante su estancia en Casa Cipriani.

Kardashian, por su parte, dio muchos atisbos de Mason, Penélope y Reign durante su fin de semana de bodas.Los pequeños notablemente no asistieron a las bodas anteriores de la estrella de "Kardashians", de 43 años, y Barker, de 46 años, una falsa en Las Vegas en abril y una ceremonia legal en el tribunal de Santa Bárbara, California, a principios de este mes.

Hijos de Kourtney Kardashian presentes en su boda

Penélope lució un vestido de Dolce & Gabbana para la tercera ceremonia, apareciendo en una selfie de dama de honor con su madre y sus hermanastros Atiana, de 23 años, y Alabama, de 16. La hermosa Kourtney Kardashian también mostró a su hija durmiendo adorablemente en ropa formal después de la recepción.

En cuanto a Reign, tuvo un papel importante como portador del anillo. El pequeño también se unió a los novios en un paseo en yate al día siguiente. Si bien a los fanáticos les preocupaba que Mason no asistiera cuando inicialmente no vieron fotos de él en la ceremonia, el invitado Carl Dawson confirmó la presencia del preadolescente con una foto.

