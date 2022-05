Scott Disick se pelea con Kendall Jenner durante el reality “The Kardashians”

El empresario se enojó por ser excluido del cumpleaños de la modelo/Foto: Yahoo

Scott Disick y Kendall Jenner se habían caracterizado por tener una gran amistad desde hace años, a pesar de que el empresario se separó de Kourtney Kardashian, la hermana de la modelo, en 2015. Por lo cual, el público ha quedado sorprendido con la más reciente pelea entre ellos durante el nuevo episodio del reality “The Kardashians”.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, durante el nuevo programa en Hulu, Scott Disick confesó tener miedo de que las Kardashian-Jenner lo alejen de la familia, especialmente ahora que Kourtney está a punto de casarse con su novio, Travis Barker.

Y en el más reciente episodio del reality, vemos que el mayor temor de “Lord Disick” posiblemente se está cumpliendo, ya que no fue invitado a la cena familiar por el cumpleaños de Kendall, algo que enojó y puso triste al empresario de 38 años de edad.

Scott Disick le reclamó a Kendall Jenner por no invitarlo a su fiesta

Luego de que Scott Disick se sintiera excluido de la polémica familia tras el compromiso de Kourtney Kardashian y Travis Barker, reclamó a Kris Jenner por no invitarlo a la cena de Acción de Gracias, pero también arremetió contra Kendall de 26 años por el hecho de no invitarlo a su fiesta de cumpleaños.

Al ser cuestionada por Disick al respecto, la modelo respondió: "Realmente no invité a nadie a mi cumpleaños", sin embargo, el empresario reaccionó diciendo que todos estaban presentes, ya que se refería a su cena íntima no a su fiesta de cumpleaños que tuvo lugar en un club nocturno.

Al saber que había caído en un error, la modelo reaccionó: "Literalmente, solo vinieron Kourtney y Travis. Eso no fue una fiesta". A lo que Scott Disick mencionó: "Ni en un millón de años Kendall no me invitaría a una cena de cumpleaños".

Kris Jenner en el intento de defender a su hija, afirmó que no había sido una "cena de cumpleaños", mientras Kendall admitió el hecho de que la comida era para celebrar su cumpleaños. Scott señaló: "Entonces, ¿por qué no me invitaron a eso?".

Kendall Jenner ha defendido a Scott Disick

La amistad entre Kendall y Scott poco a poco se está terminando/Foto: Pop Buzz

Cabe destacar que durante la fiesta sorpresa del compromiso de Kourtney y Travis, Kendall Jenner fue la única que defendió a su ex cuñado, argumentando que los sentimientos del empresario se iban a ver afectados con la noticia.

A pesar de eso, parece que la relación de amistad entre Kendall y Scott Disick cada vez se ha vuelto más tensa, y de esta manera, el padre de tres hijos podría estar perdiendo a su familia política.

