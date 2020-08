Scott Disick publicó la foto más adorable con sus hijos ¡Derrite corazones!

Scott Disick de 37 años, publicó la foto más linda de su "escuadrón", es decir, su hija, Penélope de 8 años, y su hijo Reign de 5 años. El trío se sentó alrededor de una fogata y la foto fue publicada en las historias de Instagram del ex- esposo de Kourtney Kardashian.

Penélope Disick- Kardashian, quien es un pequeño clon de su madre, Kourtney Kardashian, estaba sentada al borde de una silla blanca al aire libre con una camiseta blanca, pantalones de color pastel y sandalias blancas.

Por su parte, el pequeño Reign Disick- Kardashian se vistió una camiseta blanca, que combinaba con pantalones y zapatillas de color verde oscuro, imitando el sentido de estilo de Scott Disick.

Scott Disick y Kourtney Kardashian ¿Juntos de nuevo?

La fotografía del "escuadron" de Scott Disick se produce un día después de que Kourtney Kardashian llamó la atención de sus fanáticos cuando llamó a Scott su "esposo" en una de sus últimas fotos con la estrella de TikTok, Addison Rae de 19 años.

Pero resulta que no fue más que un título divertido. La estrella de Keeping Up with the Kardashians disfruta estar soltera y no tiene planes de casarse nuevamente con el padre de sus hijos en el corto plazo.

"Scott y Kourtney son muy cercanos, pero no hay nada más que ser padres y mejores amigos", dijo una fuente a HollywoodLife.

"Scott siempre la amará y ella siempre tendrá un lugar para él, pero no hay forma de que estos dos se casen. Sólo era una broma”.

La fuente también explicó que Kourtney Kardashian está disfrutando su tiempo con Addison Rae, la estrella de TikTok que se ha hecho cada vez más popular.

"Últimamente ha pasado mucho tiempo libre con Addison Rae y realmente disfruta de su compañía. Piensa que es una chica realmente genial y divertida. Le está diciendo a sus amigos que en realidad está feliz de estar soltera en este momento y solo ver a dónde la lleva. Parece abierta a cualquier cosa con alguien en este momento".

Kourtney Kardashian llama a Addison Rae la "novia de su esposo"

Aunque Kourtney Kardashian está contenta con el hecho de estar soltera, sus recientes salidas con Scott Disick han generado especulaciones de que los dos pueden estar involucrados románticamente una vez más y, por la cercanía que comparten, podemos entender por qué.

Los ex tortolitos, quienes se separaron en 2015 después de estar juntos durante nueve años, se fueron de viaje familiar a Utah en mayo, solo unos días antes de que Scott Disick y Sofía Richie, de 21 años rompieran.