Scott Disick podría haber tenido CORONAVIRUS, sugiere Kim en adelanto de KUWTK

La salud de Scott Disick podría estar en peligro en el adelanto del próximo episodio de Keeping Up With The Kardashians, en el que también pudimos ver a Kim Kardashian recomendándole visitar a un médico.

Kim aparece en el tráiler vestida con un estilo rosa pálido y blanco, ya que se la ve caminando en la casa de, Disick, la ex pareja de Kourtney Kardasinan.

El teaser, titulado "¿Scott Disick tiene coronavirus?" comienza con una toma de la parte trasera de la gran casa blanca de Scott en Calabasas, California.

'¿Listo para ir? ¿Estás listo para recorrer esos pasillos de verduras? Kim mientras insinúa que van a una tienda de comestibles.

"Preferiría quedarme en casa", dice Scott, que parece que no ha dormido en días. Lleva puesta una sudadera negra y no se mueve del sofá.

Scott se ve bastante mal en la grabación

Kim responde: '¿Te estás echando atrás?' Entonces Lord Disick, como se llama a sí mismo, dice: "Estoy cansado".

La esposa del rapero Kanye West pregunta cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus, a lo que su interlocutor responde: "No creo que tenga eso", sin mencionar ningún síntoma.

El coronavirus llega a KUWTK

El episodio fue filmado en marzo cuando apenas se comenzaba a hablar del virus en los Estados Unidos, a pesar de que ya había miles de muertes en China.

Se ve a Disick en una entrevista diciendo que "salió en las noticias" que la corona era un problema y que "todo el mundo estaba empezando a enfermarse".

En su video de entrevista, Scott luce mucho más saludable que en su casa

La estrella de televisión agregó que no viajó a París para la Semana de la Moda, que tuvo lugar del 24 de febrero al 3 de marzo debido a las noticias sobre el virus.

'Estaba preocupado por eso, no sabes quién lo tiene y quién no', dijo.

Dijo que 'realmente dudaba' que fuera coronavirus. 'No me siento mal, solo me siento cansado. No siento que esto sea lo que debería sentirse una persona normal de 36 años '.

"Necesitas que te saquen sangre", dijo Kim. Su médico le ha dado magnesio en el pasado, explicó como un ejemplo de lo bueno que es, y agregó que el médico era realmente "específico".

Kim sostiene un vaso de café mientras trata de convencer a Disick de ver a un médico

"No quiero ir a un médico y escuchar que algo anda muy mal", dijo Scott asustado.

Luego, Kim se muestra muy sensata y agrega: 'Bueno, ¿no preferirías saberlo? Si te enteras en las primeras etapas, tienes la oportunidad de mejorar. La información es clave ', y agregó que si' espera demasiado 'está' jodido '.

Scott dijo que ya ha sometido su 'vasija a muchos traumas', aludiendo a sus problemas con la adicción: 'No voy a mentir', agrega.

Kim tenía su cabello peinado hacia atrás con lápiz labial beige y delineador alado mientras modelaba un top beige y pantalones blancos. La estrella, de 39 años, tomó un sorbo de una taza de café para llevar y lució unas largas uñas beige.