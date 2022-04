Scott Disick no está contento con que Kourtney Kardashian tenga otro bebé

Scott sabe que el posible embarazo de Kourtney lo alejará aún más de ella/Foto: La Verdad

Scott Disick nuevamente ha generado controversia por su opinión sobre la vida de su ex pareja y madre de sus hijos, Kourtney Kardashian. Ya que el empresario y estrella de televisión conocido como “Lord Disick” no está nada contento de que la fundadora de la marca Poosh se haya sometido a un tratamiento de fertilidad para tener un bebé con su prometido, el baterista Travis Barker.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Scott Disick quedó devastado cuando supo que Kourtney y Travis se comprometieron en octubre de 2021, especialmente porque la nueva pareja llevaba menos de un año de romance. Mientras que Scott, que estuvo más de diez años con Kourt, nunca logró casarse con ella a pesar de que le propuso matrimonio en dos ocasiones.

El empresario aún estaba tratando de “asimilar” la futura boda de Kourtney, cuando se enteró de que la hermana mayor de Kim Kardashian quiere tener un hijo con su futuro esposo, algo que ha afectado emocionalmente aún más a Scott de 38 años de edad.

Scott Disick no apoya la idea de que Kourtney Kardashian se embarace nuevamente

Disick no acepta la relación de Kardashian y Barker/Foto: Grupo Saedal

Una de las líneas argumentales de la primera temporada de The Kardashians, el reality que dará continuidad, en Hulu y Disney+, al ya desaparecido Keeping Up With The Kardashians, es precisamente el proceso de fertilidad al que se está sometiendo Kourtney de 42 años, para volver a ser mamá.

Cabe destacar que ella misma ha dicho que el tratamiento de fecundación in vitro ha sido bastante duro para su cuerpo, ya que la ha hecho subir de peso e incluso se le adelantó la menopausia. Sin embargo, Kourt está decidida a tener un hijo con Travis Barker de 46 años.

Aunque toda la familia Kardashian-Jenner están apoyando a Kourtney, el padre de sus tres hijos, Scott no está conforme: "Kourtney y Travis quieren tener un hijo juntos. Es algo muy importante e ilusionante para ambos. Pero a Scott no le gusta la idea de que sean ellos quienes amplíen la familia. Pero el resto de los Kardashian-Jenner les apoya incondicionalmente", señaló una fuente a ET Online.

Los hijo de Kourtney Kardashian y Scott Disick

Scott pensaba que algún día iba a poder regresar con Kourtney/Foto: People

La famosa ex pareja tuvo tres hijos: Mason de 12, Penelope de 9 y Reign de 7 años. Aunque se separaron en 2017, y ambos han tenido otras parejas, se ha revelado que Scott Disick siempre tuvo “la esperanza” de que algún día volvería con la estrella de reality.

Incluso se ha comenzado a especular que Kourtney Kardashian posiblemente ya está embarazada, después de que lució un vientre abultado durante la alfombra roja de los Premios Oscar 2022, pero aún no ha sido confirmado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!