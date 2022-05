Scott Disick lamentó que sus hijos no fueron invitados al compromiso de Kourtney

El empresario cuestionó si será o no invitado a la boda de su ex pareja/Foto: La Verdad

Desde hace varios meses se reveló que Scott Disick quedó muy afectado tras enterarse que su ex pareja, Kourtney Kardashian se comprometió con su novio, Travis Barker. Pero ahora, en el nuevo episodio del reality “The Kardashians”, el empresario reveló que sus hijos no estuvieron en la fiesta de compromiso, algo que puso tristes a los niños.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Scott Disick sigue estando cerca de las Kardashian-Jenner a pesar de que lleva varios años separado de Kourtney, con quien mantuvo una relación amorosa por más de una década y con quien comparte tres hijos: Mason, Penelope y Reign.

Scott Disick teme que ni sus hijos ni él sean invitados a la boda de Travis y Kourtney

Travis y Kourtney se comprometieron en octubre de 2021, en una romántica escena a la orilla del mar. Pero además, el baterista de Blink-182 organizó junto con su suegra, Kris Jenner y su cuñada, Kim Kardashian, una comida familiar, donde celebraron los planes de boda.

A la fiesta acudieron las hermanas de Kourt, y los hijos de Travis, pero por alguna razón, no estuvieron presentes los hijos de Scott Disick, algo que dejó sorprendido a los menores, así lo reveló el “Lord”.

“Estaban molestos. No entendían por qué no estaban allí”, dijo Scott a Khloé Kardashian en una breve escena en la vista previa de lo que se verá en el tercer capítulo del reality de Hulu.

Además, el empresario se preguntó si los niños y él estarán invitados a la boda: “Esperemos que estén invitados a la boda. ¿Estoy invitado a la boda?” preguntó, mientras Khloé respondía, “No lo sé”. Es probable que Disick no sea invitado a la boda de su ex pareja, pero posiblemente los niños sí.

¿Cuándo se separaron Scott y Kourtney?

Kourtney está por casarse con Travis, algo que afectó a Scott/Foto: Erizos

Kourtney y Scott se separaron definitivamente en 2015, después de que comenzaron a salir en 2005 y tuvieron tres hijos juntos durante ese tiempo. A lo largo del desaparecido show “Keeping Up With The Kardashians”, vimos cómo Scott Disick tenía varios problemas de adicciones y de comportamiento.

Incluso el empresario en varias ocasiones se separó de Kourtney Kardashian, pero retomaban su romance al poco tiempo. Aunque Disick tuvo novias mucho más jóvenes que él durante los últimos años, se dice que siempre tuvo la esperanza de regresar con Kourtney, pero ella ahora está lista para casarse con Barker.

