Scott Disick, ex pareja de Kourtney Kardashian ingresó a rehabilitación

Scott Disick, ex pareja de Kourtney Kardashian con problemas de adicciones/Foto: E! News

El empresario y celebridad de televisión Scott Disick ingresó a rehabilitación hace unos días por sufrir una fuerte depresión que le ha causado la cuarentena. Y es que el ex novio de Kourtney Kardashian desde hace varios años ha tenido problemas emocionales desde que fallecieron sus padres, lo que hizo que se hiciera más adicto al alcohol y la cocaína.

Si eres fan del reality show “Keeping Up With The Kardashian” seguro sabrás que Scott es un gran amigo y ex cuñado de las Kardashian-Jenner, aunque desde hace varios años se separó de la hermana mayor de Kim Kardashian, el empresario continúa apareciendo en el programa de televisión y sigue siendo muy popular en la familia.

Pero el padre de los tres hijos de Kourtney Kardashian desde su juventud había tenido problemas con las adicciones, ya que solía llevar una vida llena de fiesta y desenfreno, algo que a Kourt no le gustaba mucho. Sin embargo, con el fallecimiento de los padres de Scott en el 2013, todo empeoró para él.

El actual novio de la modelo Sofia Richie, fue adicto a drogas como la cocaína y el alcohol, pero durante mucho tiempo se alejó de todas esas sustancias con el apoyo de las Kardashian-Jenner y su nueva novia, por lo que ha estado sobrio recientemente.

¿Por qué Scott Disick estuvo en rehabilitación?

De acuerdo con el representante legal de Scott, el ex de Kourtney Kardashian decidió ingresar voluntariamente a un centro de rehabilitación durante esta cuarentena para tratar sus problemas de depresión que se comenzaron a agravar con el aislamiento masivo, y no por haber recaído en sus adicciones.

No obstante, el famoso ya se encuentra fuera de este centro de salud, ya que sólo estuvo unos cuantos días mientras pasaba lo peor de su padecimiento. Se dijo que Scott de 36 años está más estable ahora y sigue recibiendo mucho apoyo por parte de Kourtney de 41 años, la familia Kardashian-Jenner y de su novia Sofia Richie de 21 años.