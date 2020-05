Scott Disick, ex de Kourtney Kardashian, dejó rehabilitación por fotos filtradas

Scott Disick, ex- esposo de Kourtney Kardashian, ingresó a una clínica de rehabilitación hace apenas unos días pero ha decidido abandonar el tratamiento después de que se filtraran la información y fotos de su estadía en el centro.

Scott Disick abandona centro de rehabilitación

El padre de los tres hijos de Kourtney Kardashian, estaba internado en un centro de rehabilitación en All Points North Lodge, pero tras la violación a la confidencialidad de los pacientes así como las fotos filtradas, hicieron que Scott Disick dejará las instalaciones al no sentirse seguro.

"Scott Disick está enfocado en mejorar para ser un mejor hombre y padre [...] Necesita estar en algún lugar privado donde pueda trabajar en las cosas que le impiden ser quien quiere ser. No puede llegar allí si no está seguro, por eso se fue”.

Te puede interesar: Scott Disick, ex pareja de Kourtney Kardashian ingresó a rehabilitación

Aunque el propio Scott Disick no ha hecho declaraciones, su abogado, Marty Singer aseguró que procederán legalmente en contra del centro de rehabilitación de All Points North Lodge por la violación a la confidencialidad y la privacidad del ex de Kourtney Kardashian.

Scott Disick regresó a rehabilitación

Scott Disick había ingresado al centro de rehabilitación para tratar un episodio severo de depresión, originalmente provocado por la muerte de sus padres que empeoró debido a la cuarentena.

Padres de Scott Disick en Keeping Up With The Kardashian

"Scott Disick ha estado sufriendo en silencio, durante muchos años, debido a la muerte repentina de su madre, seguida de la muerte de su padre, tres meses después [...] Tomó la decisión de registrarse en un centro de rehabilitación la semana pasada para trabajar en sus traumas pasados”.

El abogado de Scott Disick también aclaró que su ingreso al centro de rehabilitación no tuvo nada que ver con el “abuso de alcohol o cocaína” como ocurrió en el pasado, además aseguró que cuenta con todo el apoyo de Kourtney Kardashian y su familia, el clan Kardashian-Jenner.