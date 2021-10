Scott Disick es visto con una modelo tras el compromiso de Kourtney Kardashian.

Scott Disick, recientemente soltero, estuvo anoche en la ciudad de Los Ángeles con una jovencita nueva para hacerle compañía. El fundador de Talentless Clothing, de 38 años, fue visto en Hyde Sunset en West Hollywood el jueves saliendo con la modelo Elizabeth Grace Lindley, de 23 años, según fotos obtenidas por The Daily Mail.

Disick vestía informalmente con pantalones cargo y una sudadera con capucha negra. Mientras tanto, su amiga se puso un look más sexy, con un vestido negro ajustado y botas de cuero hasta la rodilla.

Esta es la primera vez que el alumno de “Keeping Up With the Kardashians” sale con una nueva chica desde que él y su ex Amelia Gray Hamlin se separaron en septiembre después de casi dos años juntos.

Disick aparece con rubia tras compromiso de Kourtney Kardashian

La Verdad Noticias informa que es el primer avistamiento del padre de tres desde que su ex novia y la madre de sus hijos, Kourtney Kardashian, se comprometieron con el baterista de Blink-182 Travis Barker el domingo.

Un día después de la propuesta romántica, una fuente le dijo exclusivamente al medio estadounidense Page Six que Scott Disick estaba "loco" por el compromiso de Kardashian y Barker. "Scott se está volviendo loco", afirmó. "Él se va a ir al fondo. Es realmente malo. Está a punto de oscurecer".

Sin embargo, el jueves, Disick parecía estar de mal humor mientras conversaba con Lindley frente a un grupo de amigos. No está claro si la pareja son solo amigos o si están vinculados sentimentalmente. Un representante de Disick se negó a comentar. No obstante, es bien sabido que Disick tiene afinidad por las mujeres más jóvenes.

¿Scott Disick salió con Amelia Gray Hamlin?

Amelia Gray Hamlin tiene solo 20 años. La modelo, que es hija de la estrella de "Real Housewives of Beverly Hills" Lisa Rinna y el actor Harry Hamlin, comenzó a salir con Disick cuando tenía 19 años.

También salió con Sofia Ritchie de forma intermitente desde el 2017 hasta el 2020. Cuando se separaron, ella tenía solo 21 años. La relación más duradera de la estrella de “Flip It Like Disick” fue con Kourtney Kardashian, de 42 años, de 2005 a 2015. Comparten tres hijos: Mason, 11, Penelope, 9 y Reign, 6.

La Verdad Noticias informa que, durante la reunión de "Keeping Up With the Kardashians" en junio, Scott Disick se defendió por salir con mujeres más jóvenes y bromeó diciendo que "[no] sale a buscar chicas jóvenes". “Resulta que se sienten atraídos por mí porque parezco joven”, dijo. "Eso es lo que me digo a mí mismo".

