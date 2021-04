Scott Disick desaprueba las muestras de amor de Kourtney Kardashian y su novio

Según informes de fuentes privilegiadas, Scott Disick no está muy contento con su ex, Kourtney Kardashian, que tiene un romance tan público y lleno de muestras de amor con su novio actual, Travis Barker. Los tortolitos han estado presumiendo su romance en candentes publicaciones de las redes sociales, pero Scott preferiría no ver eso porque cree que ya no formará parte de la famosa familia.

Si bien los miembros de la familia de Kourt la apoyan mucho y están felices por ella, Scott es una excepción. La razón de eso, según una fuente de HollywoodLife, es que le preocupa que su relación pueda afectar su propia posición dentro del clan Kardashian-Jenner.

El romance de Kourtney y Travis Barker se está haciendo cada vez más formal y público en muy poco tiempo/Foto: People

La fuente explicó que "a Scott no le gusta ver lo que está sucediendo con Kourt y Travis porque a medida que esa relación continúa floreciendo, Scott siente que podría perder su posición dentro de la familia".

"Seguro que siempre estará conectado por los niños, pero si Kourtney sigue adelante e incluso posiblemente se casa, será un gran golpe porque no fue él quien lo hizo", dijo la fuente sobre el empresario.

Continuaron diciendo que realmente sería un gran "golpe para su ego".

"Él está considerando las consecuencias... Si pierde su posición con la familia, sus empresas externas también se secarán", se reveló.

"Scott se sentía más cerca de Kourtney que en mucho tiempo después de su separación de Sofia [Richie] y antes de que ella comenzara a salir con Travis" comentó el informante.

Aunque Scott tiene novia, sí quedaría muy afectado si Travis y Kourt se llegaran a comprometer/Foto: Capital

Además la fuente añadió: "Estaban en un gran lugar como co-padres y se comunicaban mejor que nunca. Por supuesto que no eran pareja, pero él realmente disfrutaba pasar tiempo en familia y volver a crear lazos''.

Scott Disick extraña a Kourtney Kardashian

Disick y Kardashian tuvieron tres hijos juntos: Mason, Penelope y Reign/Foto: E! Online

Aunque Disick no está conforme con la relación de su ex, no quiere decir que no esté feliz por Kourtney por haber encontrado el amor de nuevo. Sin embargo, supuestamente extraña pasar tanto tiempo con sus hijos y con la propia Kardashian mayor como en el pasado.

Si bien siempre supo que esto sucedería, no esperaba que sucediera tan pronto. Sin embargo, al final, "Scott está aprendiendo a adaptarse y, al final del día, solo quiere lo mejor para Kourtney y si Travis la hace feliz, entonces está de acuerdo", aseguró la fuente.

Como ya te hemos relatado en La Verdad Noticias, la estrella de reality show Scott Disick de 37 años tiene un romance con la modelo Amelia Hamlin de 19, aunque supuestamente la relación no era seria, se dice que incluso la joven ya convive con los tres hijos de su novio.

