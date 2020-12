Scott Disick da emotivo homenaje a Kourtney Kardashian ¡Aún la ama!

Scott Disick y Kourtney Kardashian podrían ser los exes más amigables de todos los tiempos.

Las estrellas de los reality shows, quienes comparten tres hijos, han alimentado recientemente los rumores de reconciliación al posar para fotos acogedoras y comentar en las redes sociales del otro.

La última foto de los dos, publicada en el Instagram de Scott Disick el lunes, solo avivará las llamas del amor que les tienen los fans.

En la foto, Scott Disick, Kourtney Kardashian y dos de sus hijos (Reign y Penelope) posan juntos en unas escaleras. La imagen iba acompañada de un texto efusivo.

"Gracias @kourtneykardash por ser el mejor fabricante de bebés de la ciudad", escribió la estrella de "Flip It Like Disick". "No podría haber pedido una mejor persona en el mundo con quien tener estos increíbles niños. Te quiero a ti y a nuestra familia más que a nada en el mundo".

¿Scott Disick y Kourtney Kardashian aún se aman?

Scott Disick y Kourtney Kardashian tuvieron una relación intermitente durante nueve años antes de finalmente separarse de manera definitiva en 2015.

Kourtney Kardashian tuvo su primera relación seria con Younes Bendjima después de su separación de Scott Disick, mientras que él salió recientemente con Sofia Richie hasta que los dos se separaron en agosto.

Recientemente lo han visto con Amelia Hamlin, Lisa Rinna y la hija de Harry Hamlin. como te compartimos en La Verdad Noticias.

Amelia Hamlin, la supuesta novia de 19 años de Scott Disick

Sin embargo, Scott Disick y Kourtney Kardashian se han burlado de sus supuestas reconciliaciones en el pasado, y a los fanáticos claramente les encantaría verlos volver a estar juntos.

Por ahora, a los fanáticos les encantó la imagen. Sus comentarios incluyeron "¡Vuelvan a estar juntos ya!", "¡Que tengan otro pequeño!" y "¡Kourtney y Scott para siempre!".

Te puede interesar: Scott Disick confirma que su ex Kourtney Kardashian “ni cocina ni limpia”

¿Crees que Scott Disick y Kourtney Kardashian vuelvan a estar juntos algún día? Dinos en los comentarios.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.