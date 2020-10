Scott Disick confirma que su ex Kourtney Kardashian “ni cocina ni limpia”

Scott Disick y Kourtney Kardashian terminaron su romance intermitente de nueve años en 2015, pero claramente todavía tienen un sentido del humor en común que les permite hacerse bromas constantemente.

Cuando su ex pareja Kourtney, de 41 años, escribió en una publicación de moda el lunes, “No cocino, no limpio”, Disick comentó: 'Eso es seguro'.

"Eso es seguro", le respondió Scott.

Kourtney, que cuenta con 149,6 millones de seguidores en las redes sociales, solo estaba tratando de citar la letra de rap de la exitosa canción WAP de Cardi B, que termina con 'Pero déjame decirte que tengo este anillo [de bodas]'.

“Scott y Kourtney son muy cercanos, pero no hay nada además de ser co-padres y mejores amigos '', dijo una fuente a Hollywood Life el 7 de agosto.

"Scott siempre la amará y ella siempre tendrá un lugar para él, pero les está diciendo a sus amigos que en realidad está feliz de estar soltera en este momento".

Scott y Kourtney ponen a su hijo primero

Los amistosos ex siempre han puesto a su hijo Mason de 10 años, a su hija Penelope de ocho años y a su hijo Reign de cinco años primero en asuntos familiares.

Kardashian decidió poner fin a su largo romance con el heredero de bienes raíces de 37 años después de que lo atraparan besuqueándose con la estilista Chloé Bartoli en Montecarlo hace cinco años.

El sábado por la noche, la exnovia del autodenominado adicto al sexo, Sofia Richie, tuvo su primera cita pública desde su separación en mayo con el cofundador de Cha Cha Matcha, Matthew Morton, en Nobu Malibu.

Los rumores sugieren que Scott sigue enamorado de Kourtney, lo que influyó en su ruptura con la hija de Lionel Richie.

Recientemente, La Verdad Noticias informó que Sofia Richie había logrado reconciliar sus diferencias con su hermana, Nicole Richie, luego de terminar su relación con Disick, pues la familia no admitía que la joven modelo de 22 años andara con alguien tan mayor.

Pasaron dos noches después de que Scott escoltara a su antigua novia de 2016, la modelo australiana Megan Blake Irwin, al Kimpton La Peer Hotel en West Hollywood.

El preppy 'Lord' Disick también fue a una cita para cenar con su antigua novia de 2017, la modelo Bella Banos, en Nobu Malibu el 1 de octubre.

"Scott se separó de Sofía porque realmente necesitaba concentrarse en su salud y en sus hijos", dijo una fuente a People el lunes.

“Este sigue siendo su enfoque. Ha tenido citas pero no está saliendo con nadie. Todavía está soltero ".

Te puede interesar:

Los fanáticos pueden ver más drama de Kourtney y Scott en la temporada 19 de Keeping Up with the Kardashians, que se transmite actualmente por canal E!