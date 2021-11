Scott Disick comenta la publicación de IG de Kourtney Kardashian tras compromiso

Mientras que el fundador de Talentless, Scott Disick fue visto de fiesta con un veinteañero , como de costumbre, ha mantenido un perfil bajo desde que la creadora de Poosh, Kourtney Kardashian se comprometió con Travis Barker, pero Disick finalmente interactuó con su ex en las redes sociales el martes por el disfraz de Halloween de su hija Penélope.

Penélope, de 9 años, se vistió con el famoso conjunto de cuadros amarillos de Cher Horowitz de "Clueless" para las vacaciones espeluznantes.

Y su madre subtituló una serie de fotos en su cuenta oficial de Instagram , "Como si" en referencia a una línea de la película clásica de los 90.

La resupesta de Scott Disik

Aprovechando la referencia de Kardashian, Disick agregó en los comentarios: "Oh, Cher, no olvides que no puede seguir conduciendo su jeep sin su licencia de conducir".

El comentario público de Disick se produce después de que una fuente le dijo a Page Six que se estaba "volviendo loco" por la noticia del compromiso.

"Se va a ir al fondo", compartió una fuente. "Es realmente malo. Está a punto de oscurecer".

La historia de Scott Disick y Kourtney Kardashian

La pareja estuvo junta durante varios años

Disick también comparte otros dos hijos con la protagonista de “Keeping Up With the Kardashians”: el hijo Mason de 11 años y el hijo Reign de 6 años.

Si bien la ex estrella de "Flip It Like Disick", de 38 años, puede que no esté emocionado con el compromiso, dio su bendición a la relación de Kardashian, de 42 años, con el baterista de Blink-182, de 45, durante el evento "Keeping Up With the Kardashians". ”Reunión, que se emitió en junio.

"Quiero decir, sí", dijo Scott Disick al presentador Andy Cohen cuando se le preguntó a quemarropa si "bendeciría" el romance de la pareja de Kourtney Kardashian y . “Creo que si realmente amas bien a alguien, quieres que sea feliz pase lo que pase. Entonces, le doy una bendición para que sea feliz ".

