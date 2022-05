¿Scott Disick ahora coquetea con su ex cuñada, Khloé Kardashian?

La ex pareja de Kourtney Kardashian está generando polémica/Foto: Random y Quien

Scott Disick ha generado una fuerte polémica entre los seguidores de Khloé Kardashian, ya que muchos internautas aseguran que el empresario está coqueteando con su ex cuñada, puesto que le ha dicho piropos “inapropiados” a la estrella de reality show.

La fundadora de Good American, de 37 años, publicó recientemente una foto en su historia de Instagram que mostraba varios pares de sudaderas con capucha y leggings nuevos y coloridos que recibió de la marca de streetwear de Scott, Talentless. Además de mostrar su apoyo a su amigo cercano, Khloé también etiquetó a Scott y a la compañía de ropa en la instantánea.

Cuando Khloé posó usando la marca de Disick, recibió un polémico elogio del empresario/Foto: Ewrite

En respuesta, la estrella de Flip It Like Disick, de 38 años, volvió a publicar la foto de Khloé en su propia historia de Instagram e hizo un comentario atrevido elogiando el cuerpo de la estrella de Keeping Up With the Kardashians. Él escribió, "Llévalo bien con ese cuerpo Khlo". Cabe destacar que Scott Disick ha pedido que no lo alejen de la familia Kardashian-Jenner aunque él ya no esté con Kourtney.

Scott Disick ha elogiado la escultural figura de Khloé Kardashian

Esta no es la primera vez que Khloé muestra su aprecio por Scott y su compañía de ropa en línea. Ya que Khloé y Scott tienen una amistad documentada desde hace mucho tiempo que comenzó después de que Scott comenzó a salir con su hermana mayor, Kourtney Kardashian.

Aunque él y Kourtney se separaron desde entonces (ella ahora está comprometida con el baterista de Blink-182, Travis Barker, mientras que Scott está "encantado" con la modelo Rebecca Donaldson), la pareja permanece en estrecho contacto y comparte tres hijos.

Sin embargo, durante el más reciente episodio del reality “The Kardashians”, Disick elogió el escultural cuerpo de Khloé Kardashian, algo que la empresaria vió como “gracioso” ya que lo considera como "su hermano", pero los fans piensan que son piropos inapropiados, teniendo en cuenta que ella es la hermana de su ex.

¿Cuántos años estuvieron Kourtney y Scott?

Aunque Scott se separó de Kourtney, sigue siendo amigo de Khloé/Foto: La Verdad

Kourtney sostuvo una relación de nueve años con Scott Disick, que inició en 2006, con quien tuvo tres hijos: Mason, Penelope y Reign. En 2009, Kourtney descubrió que estaba embarazada de su primer hijo con Scott, Mason Dash Disick, durante la filmación de Keeping Up With the Kardashians.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!