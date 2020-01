Scarlett Johansson “se inspiró” para Marriage Story con ¿Ryan Reynolds?

Scarlett Johansson siendo una famosa actriz de los Estados Unidos, al igual que ser recordada de manera internacional por su personaje de “La Viuda Negra” en la saga de los Vengadores de Marvel, logró hacer historia con una nueva película al lado del aclamado actor Adam Driver, quien es igualmente recordado por su participación en Star Wars siendo el famosos Ben Solo.

Lo anterior, hizo mención a la actuación de Scarlett Johansson en la película “Marriage Story” siendo producida en colaboración con Netflix, filme que estuvo nominado a varias categorías de los Golden Globes, siendo la actriz Laura Dern la que se llevó el premio a mejor actriz de reparto, mientras que la “Viuda Negra” estuvo nominada como mejor actriz de drama.

Por lo tanto, Scarlett Johansson logra mostrarnos uno de sus lados más vulnerables dentro del séptimo arte, siendo un personaje nada fácil para ella de interpretar, tomando en cuenta que dentro de su vida privada ella se ha divorciado en dos ocasiones, una del periodista Romain Dauriac y la segunda ocasión del famoso actor Ryan Reynolds “Deadpool”.

La celebridad de 35 años, quien se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su carrera actoral, reveló parte de sus secretos para interpretar a su personaje en “Marriage Story”, pues Scarlett Johansson ha experimentado en cierta forma lo que muestra la película, poniéndose en una complicada situación que es un gran paso para la celebridad en el séptimo arte según la revista “W”.

Por otra parte, Scarlett Johansson agregó más de su pasado en su entrevista con EuropaPress, pues llegó a contar sobre la guía que recibió para convertirse en una verdadera estrella de cine y no solamente una actriz, pensamiento que le tomó un tiempo comprender.

“Laurence Fishburne me preguntó: ¿Quieres ser actriz o quieres ser una estrella de cine?' No sabía cuál era la diferencia. Sentí que puedes ser ambos, ¿verdad? Y me di cuenta de que tienes que seguir presionando más y más para 'estirarte' a lugares incómodos. Si tu objetivo final es ser una estrella de cine”