Disney tiene otra atracción que quieren convertir en película: Tower of Terror. El estudio se reunirá con Scarlett Johansson, quien producirá y protagonizará una cinta inspirada en la torre de caída oscura ubicada en Disney's Hollywood Studios, Tokyo DisneySea y Walt Disney Studios Park.

El director de Toy Story 4, Josh Cooley, está escribiendo el guión del proyecto basado en la atracción clásica de Disney. Los detalles de la trama se mantienen en secreto y no está claro si el nominado al Oscar también actuaría en el proyecto. En tanto, Scarlett Johannson está produciendo a través de su estandarte These Pictures con Jonathan Lia.

La Verdad Noticias informa a los que no estén familiarizados con esta atracción en varios parques de Disney, que The Twilight Zone Tower of Terror tiene una propuesta de torres de caída de la mano de ascensores y enmarca su historia en un hotel embrujado.

¿Cuándo se estrena Tower of Terror?

Scarlett Johansson protagonizará Tower of Terror, un nuevo live action de Disney.

La película protagonizada por Scarlett Johansson, Tower of Terror todavía no tiene fecha de estreno, pero suma a otras producciones de Disney basadas sus atracciones como Jungle Cruise, Tomorrowland y, desde luego, la franquicia de Los Piratas del Caribe.

Disney ha tenido éxito en el pasado con películas basadas en sus atracciones, y Piratas del Caribe generó cinco películas que ganaron $4.5 mil millones en conjunto. El desarrollo de Tower of Terror llega cuando Disney se prepara para lanzar otra: Jungle Cruise, protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, se estrena el 30 de julio.

¿Cuándo se inauguró Tower of Terror?

Scarlett Johansson protagonizará Tower of Terror, un nuevo live action de Disney.

La Twilight Zone Tower of Terror se inauguró en 1994 en Disney's Hollywood Studios en Flordia, y otras ediciones de Tower of Terror se inauguraron en Disney California Adventure en Anaheim, el Walt Disney Studios Park de Francia y Tokyo DisneySea.

El viaje es conocido por terminar con una aterradora caída. Tower of Terror se convirtió anteriormente en una película para televisión de 1997 protagonizada por Steve Guttenberg como un reportero que investiga el caso de un hotel de la década de 1930 donde personas desaparecieron misteriosamente, con Kirsten Dunst interpretando a su sobrina.

La Verdad Noticias informa que los fanáticos de la atracción de Disney rumoran que la nueva película Tower of Terror, protagonizada y producida por Scarlett Johansson, no tendrá nada que ver con esta película de 1997 hecha para televisión.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.