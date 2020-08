Scarlett Johansson ha firmado para más películas de MCU

Los fanáticos habían pasado la mayor parte de una década exigiendo que Natasha Romanoff de Scarlett Johansson protagonizara su propia película en solitario, y aunque finalmente pudieron haber conseguido su deseo, tuvieron que esperar a que fuera asesinada en Avengers: Endgame para que suceda. , y la espera se hizo aún más larga después de que Black Widow se retrasó a raíz de la pandemia de Coronavirus.

Actualmente estamos en medio de la brecha más larga entre las nuevas entradas en el Marvel Cinematic Universe en una década, y cuando Black Widow finalmente llegue, no hay duda de que el público aparecerá en grandes cantidades para despedirse de las Fases Uno. incondicionales.

Se espera que Yelena Belova de Florence Pugh asuma el nombre en clave y se convierta en una parte integral de la franquicia con el MCU en el reemplazo de todos los Vengadores originales, pero eso no necesariamente significa que no volveremos a ver a Scarlett Johansson.

De hecho, ahora hemos escuchado de nuestras fuentes, las mismas que nos dijeron que The Falcon and the Winter Soldier se retrasarían y que Taskmaster sería el villano principal en Black Widow, que la actriz habría llegado a un acuerdo para regresar MCU en el futuro.

Según nuestra información, con Doctor Strange in the Multiverse of Madness listo para presentar realidades alternativas y líneas de tiempo ramificadas en el MCU, cualquiera que haya sido asesinado ahora es un juego técnicamente justo para regresar en cualquiera de las múltiples ramificaciones, incluido Johansson.

Si bien podría ser una gran evasión por parte de Marvel si la mataran, le dieran una película en solitario y luego la trajeran de todos modos, Black Widow es un personaje lo suficientemente popular que a la gran mayoría de los fanáticos probablemente no les importaría si ella reapareció como parte del multiverso a través de una versión alternativa del héroe.

Además, nos dicen que los flashbacks también son una opción, pero de cualquier manera, nuestras fuentes dicen que Johansson definitivamente regresará a la MCU en algún momento después de su próxima salida en solitario.